Тришић Бабић: Правосуђе у БиХ - инструмент политичких обрачуна

23.01.2026

19:04

Коментари:

0
Тришић Бабић: Правосуђе у БиХ - инструмент политичких обрачуна
Фото: АТВ

Одлука Уставног суда БиХ још једном потврђује оно на шта Република Српска већ дуже времена упозорава – да је правосуђе у БиХ претворено у инструмент политичких обрачуна и да се из Сарајева, по устаљеном обрасцу, покушава управљати политичким процесима кроз суднице, истакла је за Срну в.д. предсједника Српске Ана Тришић Бабић.

Тришић Бабић је нагласила да су институције Републике Српске на вријеме препознале још једну злоупотребу правосуђа у режији Сарајева и одговорно поступиле да заштите институцију Владе, али и да сачувају мир и стабилност у Републици Српској.

"То није никаква слабост, како се појединци у Сарајеву надају и како покушавају да комуницирају, већ доказ институционалне зрелости, одговорности и озбиљности Републике Српске", указала је Тришић Бабић.

Нажалост, навела она, Сарајево ни овога пута није показало ни минимум политичке инвентивности, ни спремности да се понаша као партнер у БиХ, већ искључиво као центар сталних злоупотреба и подметања.

"Њихова политика је сведена на једно – да се гледа у небо и призивају стране интервенције, умјесто да се гледају чињенице и реалност у којој живимо. Умјесто да разумију промјене у свијету и ново вријеме које долази, Сарајево упорно остаје заробљено у кратковидости и политичкој миопији, увјерено да се Република Српска може ослабити, дестабилизовати или уплашити кроз исте, потрошене механизме. Не може", истакла је Тришић Бабић.

Она је рекла да је Република Српска опредијељена за мир, стабилност и разговор, али на основу Дејтонског мировног споразума, компромиса и поштовања договора.

"Грађани Српске могу бити мирни. Институције раде свој посао и неће дозволити да било ко угрози стабилност. Једини који су на губитку биће они који и даље рачунају да ће злоупотребом једних те истих судница нешто постићи. Неће. Само ће себе доводити у све веће заблуде и све дубљу политичку изолацију, поручила је в.д. предсједника Српске Ана Тришић Бабић.

Крњи Уставни суд данас је донио одлуку којом сматра да је претходни сазив Владе Републике Српске "неуставан".

Тагови:

Ana Trišić Babić

Влада Републике Српске

