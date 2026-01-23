Logo
Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

Извор:

СРНА

23.01.2026

17:36

Фото: АТВ/ Бранко Јовић

Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Републике Српске, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"Наравно да смо то знали и да смо на вријеме донијели потребне одлуке како би сачували институционалну стабилност Српске. Само ви нападајте, али побиједиће Српска!", објавио је Ковачевић на "Иксу" поводом оцјене крњег Уставног суда БиХ да претходна Влада Српске није "уставна".

Тагови:

Радован Ковачевић

Република Српска

Уставни суд БиХ

