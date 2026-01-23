Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

Извор:
СРНА
23.01.2026
17:36
Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Републике Српске, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Наравно да смо то знали и да смо на вријеме донијели потребне одлуке како би сачували институционалну стабилност Српске. Само ви нападајте, али побиједиће Српска!", објавио је Ковачевић на "Иксу" поводом оцјене крњег Уставног суда БиХ да претходна Влада Српске није "уставна".
Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Републике Српске!— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) January 23, 2026
Наравно да смо то знали и да смо на вријеме донијели потребне одлуке како би сачували институционалну стабилност Српске.
Само ви нападајте, али ПОБИЈЕДИЋЕ СРПСКА! pic.twitter.com/P2z64bbkJD
