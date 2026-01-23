Logo
Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

23.01.2026

17:15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе
Фото: Printscreen/Instagram

Пјевачица Едита Арадиновић потврдила је да је трудна, након што су се претходних дана појавиле информације о њеном благословеном стању.

Вијест је подијелила путем Инстаграма, наводећи да њена породица ускоро постаје богатија за још једног члана.

Едита је истакла да улази у нову животну фазу те да жели мир и приватност, због чега је онемогућила коментаре на објави.

На сторију је додала ознаку „Baby girl“, што је покренуло нагађања да очекује дјевојчицу.

Објава на друштвеним мрежама
Објава на друштвеним мрежама

Ово је њено прво дијете, које чека с партнером Ненадом Стевићем.

