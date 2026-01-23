Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

23.01.2026
17:15
Коментари:0
Пјевачица Едита Арадиновић потврдила је да је трудна, након што су се претходних дана појавиле информације о њеном благословеном стању.
Вијест је подијелила путем Инстаграма, наводећи да њена породица ускоро постаје богатија за још једног члана.
Едита је истакла да улази у нову животну фазу те да жели мир и приватност, због чега је онемогућила коментаре на објави.
На сторију је додала ознаку „Baby girl“, што је покренуло нагађања да очекује дјевојчицу.
Ово је њено прво дијете, које чека с партнером Ненадом Стевићем.
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму