"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

22.01.2026

19:43

Није непознаница да су многе јавне личности урадиле естетске корекције.

Иако многим дамама на естради то није било потребно, неке су подлегле тренду те мијењале на себи нешто, а од недавно на друштвеним мрежама постали су вирални снимци како изгледају музичке звијезде прије и након естетских операција, а све је урађено уз помоћ вјештачке интелигенције.

Иако многи мисле да ови кадрови не долазе до тих познатих личности те да би они најрадије избрисали своју "ружну прошлост" има и оних који се одлично са тим носе, не крију чињеницу како су изгледали прије те не бјеже од било чијих прозивки.

Едита Арадиновић је сада насмијала све када је оставила коментар испод једног оваквог видеа.

Мада је она и прије интервенција о којима је раније причала, руку на срце изгледала супер, Едита никада није крила да је урадила ситне корекције те поправила оно што јој се на себи није свиђало.

- Мене ово још и уљепшало на шта сам личила....Срећа имам пара - написала је Едита испод слике на којој су њена слика како сада изгледа и слика од прије, али мало измијењене уз помоћ вјештачке интелигенције.

Ово је насмијало многе па су лајковали коментар пјевачице, а Едита је показала својим примјером да нема комплексе и да је овакве ствари понекад чак и забављају.

У виралним клиповима гдје је вјештачка интелигенција приказала познате прије и послије, појављују се многе познате жене, углавном са естрадне сцене.

Edita Aradinović

