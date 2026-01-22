Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Извор:
Телеграф
22.01.2026
17:40
Коментари:0
Пјевачица Јелена Карлеуша у сриједу поподне пријавила је свог бившег супруга Душка Тошића због упада у стан на Дедињу у коме живи са кћеркама.
Поп звијезда се тренутно налази у Дубаију, па је из Емирата контактирала нашу полицију како би што прије реаговала.
Како се наводи, она је том приликом наводно пријавила да је Душко Тошић замијенио браве у стану без њеног знања, па је од органа реда затражила помоћ.
Сцена
"Ушао је у свој стан који му припада!" Огласио се адвокат Душка Тошића
Иначе, стан се води на њихове кћерке Атину и Нику, а Јелена Карлеуша је њихов законски старатељ.
У међувремену, како се наводи, Душко Тошић је наводно избацио из куће четири Карлеушине мачке, за које је она била изузетно везана.
Такође, наводи се да је из освете дао отказ кућним помоћницама које су годинама водиле рачуна о пјевачицином дому, поручивши им наводно да више не долазе на посао.
Како преноси Курир, Душко Тошић је наводно побјеснио након што се у медијима појавила Јеленина изјава да не плаћа алиментацију својим ћеркама Атини и Ники, па је из освете, током касних поподневних часова дошао у стан и замијенио браве на стану.
Никола Премовић, адвокат Душка Тошића, огласио се саопштењем:
Сцена
Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији
"Као адвокат Душка Тошића, а по његовом налогу, поводом различитих медијских текстова везаних за наводни Душков ‘упад’ у сопствени стан, као и текстова који се односе на неплаћање алиментације за његове малолетне кћерке, истичем сљедеће:
Душково дуговање по основу издржавања алиментације износи нула динара. Дакле, он не дугује ниједну алиментацију.
Душко није упао, обио стан, нити се у истом "забарикадирао", већ је ушао у сопствени стан, који му припада по пуноважном купопродајном уговору. Не ради се ни о каквом насилном упаду, већ о уласку у непокретност у којој борави са неспорним правним основом.
Сцена
ДРАМА НА ДЕДИЊУ! Душко Тошић се забарикадирао у вилу!
Током периода развода брака, договор је био да се Јелена Карлеуша са кћеркама пресели у вилу у Улици Аугуста Цесарца, док би Душко наставио да живи у предметном стану, што је констатовано и у споразуму о разводу брака. Како до тог пресељења никада није дошло, Душко је одлучио да уђе у сопствени стан. Све остале наводе који су се појавили у медијима, овим путем, у име мог клијента Душка Тошића, демантујем као неистините - наводи се у саопштењу адвоката.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
17
55
17
49
17
47
17
42
17
40
Тренутно на програму