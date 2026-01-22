Logo
"Једна ноћ у Паризу": Парис Хилтон о експлицитном снимку

Парис Хилтон снимак
Фото: Tanjug / AP / Andrew Park

Парис Хилтон је у новом интервјуу говорила о дуготрајним посљедицама које је на њу оставио 18+ снимак, објављена без њеног пристанка 2004. године.

Тада је имала 19 година, док је њен тадашњи дјечко Рик Саломон имао 35, пише Унилад.

Снимак Парис Хилтон је доспио у јавност након што га је Саломон наводно продао, а касније је кружио под називом "Једна ноћ у Паризу".

Након објављивања, Хилтон је била изложена подсмијеху у медијима и јавности, а годинама је више пута говорила о томе колико ју је тај догађај обиљежио.

Гостовање у подкасту

Хилтон, која данас има 44 године, гостовала је у подкасту Џеја Шетија, објављеном у сриједу, 21. јануара, гдје је детаљније описала како се тада осјећала. Рекла је да ју је било страх да је људи након тога више никада неће гледати исто.

"Одрастајући, увијек сам се угледала на људе попут принцезе Дајане и Грејс Кели, на невјероватно елегантне жене. А када се то догодило, имала сам осјећај да ми је неко то одузео и да ме људи због тога више никада неће гледати на исти начин", рекла је Хилтон.

Додала је и: "Чини ми се да ће ме то пратити до краја живота. Толико ми је жао те дјевојке која се осјећала тако усамљено. Након свега нисам жељела да виђам никога, скривала сам се у кући и отказала цијелу промотивну турнеју за The Simple Life."

Хилтон је рекла и да вјерује да се од тога "никада неће опоравити".

"Данас би то било противзаконито"

Хилтон је и раније говорила да би неовлашћена објава оваквих снимака данас била третирана као облик осветничке порнографије.

У разговору за The Sunday Times изјавила је: "Данас би то било противзаконито. Људи схватају колико је то било погрешно. И мени је, искрено, било исцељујуће да чујем када неко каже: 'Вау, Парис је била тинејџерка, а искористио ју је старији мушкарац.'"

