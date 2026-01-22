Logo
Селектор Србије пред полуфинале: "Рекли смо да не знамо шта можемо да очекујемо"

Ватерполо
Фото: Pixabay/kidsnewshu

Ватерполисти Србије ће у петак од 20 часова и 30 минута играти против Италије у полуфиналу шампионата Европе. У другом полуфиналу, од 18 часова, састају се репрезентације Грчке и Мађарске.

"Прије турнира смо рекли да не знамо шта можемо да очекујемо од себе. Турнир није добро почео, али послије тога смо видјели да нам је требала таква утакмица да промијенимо приступ, менталитет, како да играмо, а посебно јер припремне утакмице нису ишле како треба. Нисмо изгледали како сада изгледамо, али смо се поправљали из меча у меч. Играли смо сјајне мечеве против Шпаније и Мађарске, па се надам да ћемо остати на том нивоу. Италија је имала свој тренутак, играла је фантастично. Млад тим, пун мотивације, агресиван, немају шта да изгубе и сигуран сам да ће дати 200 одсто и отићи у финале", рекао је Стевановић.

На питање шта ће бити кључ, селектор истиче:

"Италијански тим јесте нов ако га поредимо са Сингапуром, али ти играчи годинама играју заједно у клубовима. Познају се, играју заједно у клубовима, млади су тим, не боје се, иду на резултат, играју без тензије, боре се, покушавају да добију свакога".

Хрватска ватерполо

Остали спортови

Ватерполиста Хрватске: "Катастрофа..."

Никола Јакшић је добио микрофон након селектора и поручио:

"Поправљали смо се из меча у меч, али искрено мислим да још нисмо на нивоу на коме желимо да будемо и надам се да ће утакмица против Италије бити наша најбоља до сада. Мислим да је тим спреман јер играмо против најбољих, фантастичног тима Италије и бићемо спремни. Лако је држати менталитет без еуфорије када се побеђује, али надам се да ћемо га задржати и да ћемо бити бољи".

Србија је прије десет година у Београду постала европски шампион:

"Имали смо много сјајних осјећања прије 10 година и Урош и ја. Надам се да ће трибине бити пуне и да ће нас подржавати као прије 10 година. Искрено се надам да ће трибине бити пуне као против Шпаније и да ће нам то помоћи и дати нам подршку јер на то треба".

(б92)

Ватерполо Србија 2026

Србија

Ватерполо 2026

