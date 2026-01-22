Ова навика може негативно утицати на развој говора вашег дјетета

Извор:
Многи родитељи дозвољавају својој дјеци да користе мобилне уређаје, али је важно пратити колико времена проводе с њима јер уколико претјерујете то може негативно утицати на њихов развој, између осталог и на говор.
Бебе и мала дјеца се често брже смире када им родитељи покажу екран телефона или других уређаја. Екран је постао нека врста средства за смирење. Међутим, стручњаци упозоравају да то није прави начин за развој дјеце и да превише времена проведеног испред екрана може негативно утицати на њихов напредак.
Док многи родитељи сматрају да јарке боје и покретне слике на екранима привлаче пажњу дјеце, стручњаци упозоравају да то није добар начин учења. Недавна студија је показала да је међу дјецом која крећу у школу све више оне којој недостају основне вјештине, попут способности говора, разумијевања ријечи и правилног кориштења књига. Истраживање је такође открило да 32 посто дјеце не може држати оловку или бојицу због недостатка мишићне снаге и слабо развијених моторичких способности.
Психолог др Ариц Сигман за британски Миррор је казао да родитељи често користе екране због преоптерећености послом и недостатка породичне подршке.
"Учење дјеце кориштењу технологије од малих ногу није доказано корисним", додаје он.
Стручњаци за развој дјетета наглашавају да дјеца требају научити како се социјализовати и развијати језичке вјештине кроз интеракцију с одраслима и вршњацима, а не кроз пасивно вријеме проведено пред екранима. Ако дјеца проводе превише времена испред екрана, без квалитетне интеракције с родитељима, то може негативно утицати на њихов развој.
Истраживања показују, између осталог, да су дјеца збуњена и под стресом када родитељи превише гледају у своје телефоне, те да губитак везе може имати дугорочне посљедице на дјечји осјећај сигурности и социјалне вјештине. Иако је олакшање када мала дјеца престану плакати када добију мобилни уређај, брзо пропуштају важну прилику да науче саморегулацију емоција, што је кључно за њихове будуће успјешне и сретне везе.
"Родитељи би требали слиједити савјете Свјетске здравствене организације и ограничити вријеме проведено пред екранима за дјецу млађу од двије године", каже психолог.
Неке земље, попут Шведске, већ су увеле јасне смјернице за родитеље. Додаје да је најбољи поклон, умјесто да се дјеци поклони мобилни уређај или лаптоп, заправо њихово вријеме и подршка за њихове малишане.
