Logo
Large banner

Ова навика може негативно утицати на развој говора вашег дјетета

Извор:

Кликс

22.01.2026

15:39

Коментари:

0
Djeca i pas gledaju TV, kućni ljubimac
Фото: Pexels

Многи родитељи дозвољавају својој дјеци да користе мобилне уређаје, али је важно пратити колико времена проводе с њима јер уколико претјерујете то може негативно утицати на њихов развој, између осталог и на говор.

Бебе и мала дјеца се често брже смире када им родитељи покажу екран телефона или других уређаја. Екран је постао нека врста средства за смирење. Међутим, стручњаци упозоравају да то није прави начин за развој дјеце и да превише времена проведеног испред екрана може негативно утицати на њихов напредак.

Док многи родитељи сматрају да јарке боје и покретне слике на екранима привлаче пажњу дјеце, стручњаци упозоравају да то није добар начин учења. Недавна студија је показала да је међу дјецом која крећу у школу све више оне којој недостају основне вјештине, попут способности говора, разумијевања ријечи и правилног кориштења књига. Истраживање је такође открило да 32 посто дјеце не може држати оловку или бојицу због недостатка мишићне снаге и слабо развијених моторичких способности.

Психолог др Ариц Сигман за британски Миррор је казао да родитељи често користе екране због преоптерећености послом и недостатка породичне подршке.

Сандро Силајџић

Регион

Дервенћанина депортовали након 30 година живота у САД, разлог бизаран

"Учење дјеце кориштењу технологије од малих ногу није доказано корисним", додаје он.

Стручњаци за развој дјетета наглашавају да дјеца требају научити како се социјализовати и развијати језичке вјештине кроз интеракцију с одраслима и вршњацима, а не кроз пасивно вријеме проведено пред екранима. Ако дјеца проводе превише времена испред екрана, без квалитетне интеракције с родитељима, то може негативно утицати на њихов развој.

Истраживања показују, између осталог, да су дјеца збуњена и под стресом када родитељи превише гледају у своје телефоне, те да губитак везе може имати дугорочне посљедице на дјечји осјећај сигурности и социјалне вјештине. Иако је олакшање када мала дјеца престану плакати када добију мобилни уређај, брзо пропуштају важну прилику да науче саморегулацију емоција, што је кључно за њихове будуће успјешне и сретне везе.

Ухапшен због порнографије Бијељина

Хроника

Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

"Родитељи би требали слиједити савјете Свјетске здравствене организације и ограничити вријеме проведено пред екранима за дјецу млађу од двије године", каже психолог.

Неке земље, попут Шведске, већ су увеле јасне смјернице за родитеље. Додаје да је најбољи поклон, умјесто да се дјеци поклони мобилни уређај или лаптоп, заправо њихово вријеме и подршка за њихове малишане.

Подијели:

Тагови:

Дјеца

Мобилни телефон

Савјети

навика

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Сцена

"Ушао је у свој стан који му припада!" Огласио се адвокат Душка Тошића

2 ч

0
Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

Свијет

Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

2 ч

0
Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Свијет

Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

2 ч

0
Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

Наука и технологија

Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

2 ч

0

Више из рубрике

Сушење одјеће

Савјети

Веома је опасно: Ево зашто никада не бисте требали сушити одјећу на радијатору

5 ч

0
Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

Савјети

Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

7 ч

0
Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Савјети

Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

9 ч

0
Вјежбање

Савјети

Које су предности редовног тренинга код куће у зимском периоду

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner