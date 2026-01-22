Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

Током зимских мјесеци многи имају исту рутину - прозор стоји отворен "на кип" готово цијели дан, јер се вјерује да је то најздравији начин проветравања.

Ако желите топлији стан и ниже трошкове гријања, вријеме је да промјените навику.

Ако је прозор непрестано мало отворен, хладан ваздух непрекидно улази у простор.

Када се зидови и подови охладе, систем гријања мора да ради дуже и снажније како би се температура вратила на жељени ниво.

Ипак, управо ова навика често доводи до хладнијег стана и већих рачуна за гријање, иако то на први поглед не д‌јелује тако.

Зашто стално отворен прозор прави проблем

Стан тада губи своје "залихе" топлоте, па чак и након затварања прозора осјећај хладноће остаје дуго присутан, јер се цијели простор мора поново загријати.

Брзо провјетравање даје боље резултате

Много ефикаснији метод је кратко, интензивно проветравање. Довољно је отворити прозоре широм на неколико минута, направити промају и потом их затворити. На тај начин ваздух у стану се брзо замијени, док зидови и намјештај не стижу да се охладе. Резултат је свјеж ваздух без тога да температура у стану "падне".

Гријање тада ради мање, а не јаче

Правилно провјетравање и борба против влаге

Зими се често јавља кондензација на прозорима и у ћошковима просторија. Добра вентилација помаже да се вишак влаге избаци напоље, али прозор отворен "на кип" може имати супротан ефекат јер стално хлади исте површине. Кратко и снажно провјетравање показало се као боља опција и за свјеж ваздух и за контролу влаге.

Мањи рачуни и топлији дом

Ако желите топлији стан и ниже трошкове гријања, вријеме је да промјените навику. Умјесто стално отвореног прозора, практикујте кратко, али интензивно провјетравање. Тако ће простор остати свјеж, а енергија коју скупо плаћате неће се непотребно губити, преноси Курир.