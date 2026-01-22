Logo
Large banner

Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Извор:

Крстарица

22.01.2026

08:03

Коментари:

0
Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Бацате новац на скупе избјељиваче, а одговор на питање како очистити јастуке крије се у вашој кухињи, одмах поред шећера и соли.

Постоји један заборављени зачин који кошта свега неколико динара, а у стању је да извуче најдубље мрље од зноја и влаге, остављајући ваш јастук сњежно бијелим и свјежим као да је тек изашао из радње.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ове бањалучке улице ће данас бити без струје

Ваши јастуци биће сњежно бијели и свјежи као да су тек купљени – ево како да употребите овај трик већ данас!

Тајна је у обичној соди бикарбони помијешаној са топлом водом и мало лимуновог сока. Ова моћна смјеса разбија тврдокорне наслаге зноја и враћа јастуцима потпуну бјелину за тили час.

Звучи невјероватно, али овај метод штеди новац и чува здравље цијеле породице. Заборављени савјети старих домаћица често су много бољи од скупих хемикалија из супермаркета.

Спавање на прљавим јастуцима може изазвати алергије и озбиљне проблеме са кожом лица. Не дозволите да се прљавштина и гриње годинама таложе у вашем кревету.

Savo Štrbac

Регион

Штрбац: "Томпсонизација" - нови назив за ширење усташтва

Како очистити јастуке у три корака

Заборавите на скупо хемијско чишћење и компликоване процедуре које одузимају превише времена. Све што вам треба већ имате у својој кухињи, а процес је једноставан.

Скините јастучнице и провјерите етикету за прање на самом јастуку.

Убаците јастуке у машину, идеално два истовремено због равнотеже бубња.

Додајте пола шоље соде бикарбоне директно у бубањ преко јастука.

Сипајте чеп алкохолног сирћета у преграду намијењену за омекшивач.

Укључите програм на 60 степени ако материјал то дозвољава.

Жуте мрље се повлаче, а јастук постаје савршено бијел и мирисан.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Споразум о Гренланду укључује "Златну куполу" и права на минерале

Трик искусних собарица

Убаците неколико капи етеричног уља лаванде директно у воду за испирање током прања. Јастуци ће данима мирисати на свјежину и помоћи вам да брже и љепше заспите.

Подијели:

Тагови:

jastuk

прање веша

веш машина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бејби бум у Српској: Рођено 29 беба

Друштво

Бејби бум у Српској: Рођено 29 беба

2 ч

0
Саобраћај без застоја на већини путних праваца

Друштво

Саобраћај без застоја на већини путних праваца

2 ч

0
Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

Република Српска

Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

2 ч

0
Трговина људима

Свијет

Држала 25 година жену као робињу, па имала двије ријечи за жртву

2 ч

0

Више из рубрике

Вјежбање

Савјети

Које су предности редовног тренинга код куће у зимском периоду

13 ч

0
Вирални јапански чизкејк

Савјети

Вирални јапански чизкејк од само 2 састојка: Лаган, а преукусан

18 ч

0
Овај апарат одмах избаците из куће: Доводи до смрти неколико хиљада људи годишње

Савјети

Овај апарат одмах избаците из куће: Доводи до смрти неколико хиљада људи годишње

19 ч

0
Ово су најгора дрва за огријев: Потрошите брдо пара ни за шта

Савјети

Ово су најгора дрва за огријев: Потрошите брдо пара ни за шта

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner