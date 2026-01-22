Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Извор:
Бацате новац на скупе избјељиваче, а одговор на питање како очистити јастуке крије се у вашој кухињи, одмах поред шећера и соли.
Постоји један заборављени зачин који кошта свега неколико динара, а у стању је да извуче најдубље мрље од зноја и влаге, остављајући ваш јастук сњежно бијелим и свјежим као да је тек изашао из радње.
Ваши јастуци биће сњежно бијели и свјежи као да су тек купљени – ево како да употребите овај трик већ данас!
Тајна је у обичној соди бикарбони помијешаној са топлом водом и мало лимуновог сока. Ова моћна смјеса разбија тврдокорне наслаге зноја и враћа јастуцима потпуну бјелину за тили час.
Звучи невјероватно, али овај метод штеди новац и чува здравље цијеле породице. Заборављени савјети старих домаћица често су много бољи од скупих хемикалија из супермаркета.
Спавање на прљавим јастуцима може изазвати алергије и озбиљне проблеме са кожом лица. Не дозволите да се прљавштина и гриње годинама таложе у вашем кревету.
Заборавите на скупо хемијско чишћење и компликоване процедуре које одузимају превише времена. Све што вам треба већ имате у својој кухињи, а процес је једноставан.
Скините јастучнице и провјерите етикету за прање на самом јастуку.
Убаците јастуке у машину, идеално два истовремено због равнотеже бубња.
Додајте пола шоље соде бикарбоне директно у бубањ преко јастука.
Сипајте чеп алкохолног сирћета у преграду намијењену за омекшивач.
Укључите програм на 60 степени ако материјал то дозвољава.
Жуте мрље се повлаче, а јастук постаје савршено бијел и мирисан.
Убаците неколико капи етеричног уља лаванде директно у воду за испирање током прања. Јастуци ће данима мирисати на свјежину и помоћи вам да брже и љепше заспите.
Тренутно на програму