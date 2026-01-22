Саобраћај без застоја на већини путних праваца

Извор:
На већини путева у Републици Српској саобраћај се одвија без застоја и посебних ограничења, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Због ниских температура возачима се скреће пажња на поледицу, посебно у вишим предјелима и преко планинских превоја.
На путевима на којима се изводе радови, саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација.
У току су радови на магистралном путу Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака.
Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Радови на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина-Нова Топола, приведени су крају и пуштен је саобраћај, уз неопходан опрез због завршних радова и радника који се крећу крај пута.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље-Миљевина измијењен је режим саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој, гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково Брдо два измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због активираног клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћа се на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У Федерацији БиХ појава ледене кише и магле забиљежена је на ширем подручју Ливна и Томиславграда, гдје додатно отежава саобраћај због ниских температура и клизавог коловоза, те на ширем подручју Сарајева.
Магла смањује видљивост на ширем подручју Калесије, Кладња и Ливна.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње у ФБиХ саобраћај је дозвољен за возила носивости до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.
Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
