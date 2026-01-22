Данас промјенљиво облачно и мало топлије

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује промјенљиво облачно вријеме и мало топлије, уз дневну температуру ваздуха до 12 степени Целзијусових.

Јутро ће бити хладно и промјенљиво облачно, око ријека и по котлинама понегдје магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана биће промјенљиво облачно уз благи пораст температуре у односу на претходне дане, на сјеверу и сјевероистоку са сунчаним периодима, а у осталим предјелима облачно, док ће на југу током већег дијела дана падати повремена слаба киша, на планинама слаб снијег.

Занимљивости Шта вам астролози савјетују за данас?

Јутарња температура ваздуха биће од минус пет до нула, на југу до седам, а дневна од један до седам, на југу до 12 степени Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар, јужног и југоисточног смјера.