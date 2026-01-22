Logo
Данас промјенљиво облачно и мало топлије

Извор:

АТВ

22.01.2026

07:27

Фото: АТБ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује промјенљиво облачно вријеме и мало топлије, уз дневну температуру ваздуха до 12 степени Целзијусових.

Јутро ће бити хладно и промјенљиво облачно, око ријека и по котлинама понегдје магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана биће промјенљиво облачно уз благи пораст температуре у односу на претходне дане, на сјеверу и сјевероистоку са сунчаним периодима, а у осталим предјелима облачно, док ће на југу током већег дијела дана падати повремена слаба киша, на планинама слаб снијег.

Јутарња температура ваздуха биће од минус пет до нула, на југу до седам, а дневна од један до седам, на југу до 12 степени Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар, јужног и југоисточног смјера.

