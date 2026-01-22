Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

Извор:
АТВ
22.01.2026
07:18
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ данас ће разматрати Реформску агенду БиХ, документ који су претходно усвојили Савјет министара БиХ, као и владе Републике Српске и ФБиХ.
Реформска агенда садржи 113 мјера и представља кључни услов за приступ средствима Европске уније у оквиру Инструмента за реформе и раст.
Европска комисија дала је позитивну оцјену овом документу, што БиХ отвара могућност повлачења 976,6 милиона евра намјењених спровођењу реформских процеса и унапређењу економског развоја.
