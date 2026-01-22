Logo
Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

АТВ

22.01.2026

07:18

Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ данас ће разматрати Реформску агенду БиХ, документ који су претходно усвојили Савјет министара БиХ, као и владе Републике Српске и ФБиХ.

Реформска агенда садржи 113 мјера и представља кључни услов за приступ средствима Европске уније у оквиру Инструмента за реформе и раст.

Република Српска

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Европска комисија дала је позитивну оцјену овом документу, што БиХ отвара могућност повлачења 976,6 милиона евра намјењених спровођењу реформских процеса и унапређењу економског развоја.

Predstavnički dom parlamenta BiH

