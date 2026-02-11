Logo
Large banner

"Атмосферска ријека" довела до нових поплава

Извор:

СРНА

11.02.2026

17:15

Коментари:

0
"Атмосферска ријека" довела до нових поплава
Фото: Танјуг/АП

Јака киша захватила је неколико руралних подручја на сјеверу Португалије и изазвала поплаве у областима које су већ биле погођене олујом, саопштио је званичник Цивилне заштите Карлос Таварес.

Насипи су у опасности од пуцања око средњовијековног града Коимбре, а из предострожности је евакуисано око 3.000 људи.

Таварес је рекао је да би ситуација могла да се додатно погорша до сутра у подне, јер би киша могла да проузрокује преливање воде преко бране Агијеира, 35 километара сјевероисточно од Коимбре.

Policija Srbija

Хроника

Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

Низ смртоносних олуја погодио је углавном централне и јужне дијелове Португалије од краја јануара, а погинуло је најмање 15 људи, укључујући индиректне жртве.

Олује су попустиле ове седмице, али је временски феномен познат као "атмосферска ријека" донио нове пљускове, у већој мјери на сјеверу земље.

Подијели:

Тагови :

Португал

Поплаве

Олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

Хроника

Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

2 ч

0
Нетанијаху потписао - Израел у Одбору за мир у Гази

Свијет

Нетанијаху потписао - Израел у Одбору за мир у Гази

2 ч

0
Трамп и Нетанијаху вечерас у Бијелој кући

Свијет

Трамп и Нетанијаху вечерас у Бијелој кући

2 ч

1
Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

Хроника

Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

2 ч

0

Више из рубрике

Нетанијаху потписао - Израел у Одбору за мир у Гази

Свијет

Нетанијаху потписао - Израел у Одбору за мир у Гази

2 ч

0
Трамп и Нетанијаху вечерас у Бијелој кући

Свијет

Трамп и Нетанијаху вечерас у Бијелој кући

2 ч

1
Венс: Ако се не постигне договор, постоји друга опција

Свијет

Венс: Ако се не постигне договор, постоји друга опција

3 ч

0
Лавров: Приоритет БРИКС-а је независна финансијска платформа

Свијет

Лавров: Приоритет БРИКС-а је независна финансијска платформа

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

19

15

Милијардерка кромпир бира сама

19

09

Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске

19

04

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

19

00

Централне вијести, 11.02.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner