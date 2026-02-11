"Атмосферска ријека" довела до нових поплава

Извор:
Јака киша захватила је неколико руралних подручја на сјеверу Португалије и изазвала поплаве у областима које су већ биле погођене олујом, саопштио је званичник Цивилне заштите Карлос Таварес.
Насипи су у опасности од пуцања око средњовијековног града Коимбре, а из предострожности је евакуисано око 3.000 људи.
Таварес је рекао је да би ситуација могла да се додатно погорша до сутра у подне, јер би киша могла да проузрокује преливање воде преко бране Агијеира, 35 километара сјевероисточно од Коимбре.
Низ смртоносних олуја погодио је углавном централне и јужне дијелове Португалије од краја јануара, а погинуло је најмање 15 људи, укључујући индиректне жртве.
Олује су попустиле ове седмице, али је временски феномен познат као "атмосферска ријека" донио нове пљускове, у већој мјери на сјеверу земље.
