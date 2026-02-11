Лавров: Приоритет БРИКС-а је независна финансијска платформа

Извор:
СРНА
11.02.2026
15:05
Коментари:0
Један од главних задатака БРИКС-а је изградња независних механизама за једноставнију трговинску, економску, монетарну, финансијску и инвестициону сарадњу, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Настављамо да разговарамо и спроводимо иницијативе које су предложене и одобрене на самиту БРИКС-а у Казању у јесен 2024. године са нашим партнерима у организацији", навео је Лавров у обраћању Државној думи.
Србија
Мања Грчић изабрана за директора РТС-а
Он је додао да је за земље БРИКС-а кључно да створе платформе које не би зависиле од незаконитих санкција и других непријатељских акција које предузима Запад кршећи норме и принципе глобалне трговине и међународних економских и финансијских односа.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
03
15
58
15
50
15
47
Тренутно на програму