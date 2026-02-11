Мања Грчић изабрана за директора РТС-а

11.02.2026
14:44
Коментари:0
Мања Грчић изабрана је данас за директора Радио-телевизије Србије, сазнаје Танјуг.
Одлука је донијета на данашњој сједници Управног одбора РТС-а. На конкурсу је шест кандидата испунило услове и то Дејан Станковић, Слађана Иванчевић, Милош Танасковић, Мања Грчић, Станислав Вељковић и Драгољуб Станкић.
Станислав Вељковић је прошле недјеље повукао кандидатуру.
Мандат Драгана Бујошевића на функцији генералног директора истекао је 3. фебруара, а УО РТС га је дан раније именовао за вршиоца дужности на још шест мјесеци.
Бујошевић, међутим, није потписао уговор о раду, па јавни сервис није имао вршиоца дужности директора, нити било кога другог ко може да потписује званичне одлуке.
