Logo
Large banner

Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

Извор:

Телеграф

11.02.2026

08:42

Коментари:

0
Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?
Фото: Printscreen / MUP SRBIJE

У опсежној акцији Управе криминалистичке полиције (УКП), Полицијске управе за град Београд и Вишег јавног тужилаштва, ноћас су у главном граду слободе лишена три лица због сумње да су се бавила трговином наркотицима и неовлашћеним држањем оружја и експлозивних материја, потврђено је јутрос за "Телеграф.рс"

Током акције, полиција је заплијенила осам килограма кокаина високе чистоће, чија се тржишна вриједност процењује на десетине хиљада евра. Међутим, оно што посебно забрињава јесте арсенал оружја и специфична опрема пронађена код осумњичених, која указује на то да је група можда припремала тежа кривична дјела.

Арсенал за ликвидације?

Приликом претреса локација које су користили ухапшени, полицијски службеници су, поред наркотика, пронашли и:

2 килограма разорног експлозива и неколико ручних бомби;

Снајпер и пратеће комаде наоружања;

Силиконске маске (које се обично користе за прикривање идентитета током извршења кривичних дјела);

Специјалну опрему: Микрокамере, дрон, па чак и полицијске ротације.

"Пронађена опрема, нарочито силиконске маске и снајпер, указује на то да се овдје не ради само о трговини дрогом, већ о високопрофесионалној криминалној групи", наводи извор близак истрази.

Даљи поступак

Ухапшенима је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање до 48 сати.

Они ће у законском року бити приведени на саслушање, а истрага се наставља како би се утврдило да ли је ова група повезана са неким од ранијих нерасвјетљених напада или планираним ликвидацијама у региону.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови :

Београд

кокаин

snajper

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Сцена

Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

1 ч

0
Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

Хроника

Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

1 ч

0
Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји

Сцена

Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји

1 ч

0
"Референдум и избори у Украјини" Да ли ће их уопште бити?

Свијет

"Референдум и избори у Украјини" Да ли ће их уопште бити?

1 ч

0

Више из рубрике

Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Србија

Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

11 ч

0
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Србија

Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

14 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшени бивши руководиоци Старачког дома

15 ч

0
Графит УЧК на Косову

Србија

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

44

Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

09

39

Ухапшен Мирза Хатић

09

38

Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

09

32

Опет нездрав ваздух у Бањалуци

09

16

Клизишта у Бразилу однијела најмање шест живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner