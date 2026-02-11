Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

Извор:
Телеграф
11.02.2026
08:42
У опсежној акцији Управе криминалистичке полиције (УКП), Полицијске управе за град Београд и Вишег јавног тужилаштва, ноћас су у главном граду слободе лишена три лица због сумње да су се бавила трговином наркотицима и неовлашћеним држањем оружја и експлозивних материја, потврђено је јутрос за "Телеграф.рс"
Током акције, полиција је заплијенила осам килограма кокаина високе чистоће, чија се тржишна вриједност процењује на десетине хиљада евра. Међутим, оно што посебно забрињава јесте арсенал оружја и специфична опрема пронађена код осумњичених, која указује на то да је група можда припремала тежа кривична дјела.
Приликом претреса локација које су користили ухапшени, полицијски службеници су, поред наркотика, пронашли и:
2 килограма разорног експлозива и неколико ручних бомби;
Снајпер и пратеће комаде наоружања;
Силиконске маске (које се обично користе за прикривање идентитета током извршења кривичних дјела);
Специјалну опрему: Микрокамере, дрон, па чак и полицијске ротације.
"Пронађена опрема, нарочито силиконске маске и снајпер, указује на то да се овдје не ради само о трговини дрогом, већ о високопрофесионалној криминалној групи", наводи извор близак истрази.
Ухапшенима је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање до 48 сати.
Они ће у законском року бити приведени на саслушање, а истрага се наставља како би се утврдило да ли је ова група повезана са неким од ранијих нерасвјетљених напада или планираним ликвидацијама у региону.
