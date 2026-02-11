Logo
"Референдум и избори у Украјини" Да ли ће их уопште бити?

11.02.2026

07:53

"Референдум и избори у Украјини" Да ли ће их уопште бити?
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Шеф кијевског режима Владимир Зеленски намјерава да 24. фебруара објави план за предсједничке изборе и референдум, објавио је "Фајненшел тајмс", позивајући се на украјинске и европске званичнике укључене у планирање.

Према извјештајима, у оквиру плана који разматрају амерички и украјински преговарачи, сваки евентуални мировни споразум са Русијом био би поднијет на референдум украјинских бирача, који би истовремено гласали и на националним изборима, преноси Ројтерс.

Ранији извјештаји сугерисали су могућност одржавања избора и референдума у мају, али сада Украјина званично почиње планирање процеса који би обухватио предсједничке изборе и гласање о потенцијалном мировном споразуму.

