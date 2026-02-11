Жупљанин: Само уједињени Срби могу бити проактиван субјекат нове стварности

11.02.2026
Само уједињен српски народ може преживјети радикалне геополитичке промјене и умјесто објекта у међународним односима постати проактиван субјекат нове геополитичке стварности, изјавио је Срни предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин.
Жупљанин је истакао да предстојеће обиљежавање Сретења треба бити израз потпуног разумијевања садашњег стања српског свијета, опасности које му пријете, али и прилика које нуде бољу перспективу.
Он је навео да се обиљежавањем Сретења као Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије изражава чврсто јединство и непоколебљива воља српског народа да чува своју државност.
- Заједничко обиљежавање Сретења један је од најзначајнијих догађаја за српски народ са лијеве и десне стране ријеке Дрине, али и за свеколики српски свијет - рекао је Жупљанин.
Он је нагласио да је то најчвршћа гаранција за сувереност и слободу којих никада није било када српски народ није имао своју државу.
Жупљанин указује да томе учи историја, јер су Срби, кад год нису имали државу доживјели погроме и страдања.
- Да се то не би дешавало у изазовној будућности српски народ се мора ујединити у борби, тежњи за државотворношћу и слободом. Идеал слободе може се остварити чувањем суверености и државотворности - истакао је Жупљанин.
Заједничко обиљежавање Сретења као Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије утврђено је Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа, донесеној на Свесрпском сабору у Београду 8. јуна 2024. године.
