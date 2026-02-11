Важан текст Вашингтон тајмса: "Република Српска заслужује независност"

11.02.2026
Новинарка Вашингтон тајмса Анат Хартман у колумни "Република Српска заслужује независност" даје увид америчкој јавности о стању у БиХ и положају Срба, годинама након што су насловнице америчких медија представљале искључиво бошњачку пропаганду.
У наставку прочитајте колумну "Република Српска заслужује независност":
На спољном зиду Иранске амбасаде у Сарајеву истакнут је натпис који гласи: „У знак сјећања на иранске људе који су жртвовали своје животе за мир у Босни и Херцеговини.“
Ове ријечи могле би изненадити Американце, од којих многи вјероватно не знају за дугу историју продора исламског свијета на Балкан.
За Србе у Републици Српској — која, заједно са Федерацијом Босне и Херцеговине, чини државу Босну и Херцеговину од потписивања Дејтонског споразума 1995. године — везе региона с екстремизмом добро су познате.
Данас се ти радикални пипци учвршћују.
„Цркве преузимају муслимани“, рекао је лидер Републике Српске Милорад Додик у недавном ексклузивном интервјуу за Вашингтон тајмс. „Подстичу се радикализоване групе.“
Овог љета, господин Додик осуђен је на једногодишњу затворску казну (која је касније преиначена у новчану) и Суд Босне и Херцеговине забранио му је да обавља функцију у Републици Српској у наредних шест година.
Ниједан од седам тренутних судија тог суда није из Републике Српске.
У чему је био преступ господина Додика? Одбијање да спроведе одлуке које је донио Кристијан Шмит, високи представник за Босну и Херцеговину.
Господин Шмит је њемачки држављанин кога је Савјет за спровођење мира 2021. године именовао да управља Босном и Херцеговином. (Да, добро сте прочитали. Западноевропски бирократа, постављен од других бирократа, има право да говори влади републике шта да ради. Размислите о томе на тренутак.)
Радикалне муслиманске групе у региону, рекао је господин Додик, „финансирају исти људи који финансирају Исламску државу: Иран, Саудијска Арабија и други“.
Ево још нечега што већина Американаца можда не зна: почетком 2010-их, стотине босанских муслимана придружиле су се Исламској држави, регрутоване добро организованом пропагандном машинеријом. Многи су се касније вратили на Балкан.
„Повратници – страни борци из Сирије и Ирака, очврснули у борбама, вјешти у руковању оружјем и експлозивом, и идеолошки радикализовани – представљају директну пријетњу не само безбједности Босне и Херцеговине, већ и региона и шире“, наведено је у извјештају Атлантске иницијативе из 2015. године.
Господин Додик нам је рекао: „Неки од њих су чак били обучавани у Сарајеву“ прије одласка на Блиски исток.
Иран је, према натпису на спољном зиду амбасаде у Сарајеву, током рата у Босни, након распада Југославије 1991. године, слао борце и оружје како би помогао босанским муслиманима у борби против Срба.
Како је УПИ извјештавао 1993. године, „неколико хиљада припадника Иранске револуционарне гарде борило се уз босанске муслимане у покушају Техерана да успостави фундаменталистичко упориште у Европи“.
Сада Република Српска мора да жање оно што „истински вјерници“ никада нису престали да сију.
У јануару је Федерација једноставно прогласила „државном имовином“ два гробља Српске православне цркве, капелу и цркву повезане с тим гробљима, као и још једну цркву. Срби у том подручју, укључујући и парохију Српске православне цркве, за тај потез сазнали су из медијских извјештаја.
Тај потез у складу је с растућим екстремизмом и једнако растућим попуштањем пред тим екстремизмом у региону. „У већински муслиманским подручјима [Републике Српске], локална полиција не може чак ни да уђе“, рекао је господин Додик. „Није им дозвољено да приводу те екстремисте.“
То је, како је рекао господин Додик, један од главних разлога због којих независност Републике Српске мора ускоро доћи.
„Ствари постају све горе. Зато смо сада дошли овдје“, рекао је он. Његовом недавном путу у Вашингтон претходила је посјета Израелу и састанак са премијером Бењамином Нетанјахуом.
„Изгубили смо превише да бисмо се ослањали на било какав дијалог. … Зато ћемо ускоро, са нашим пријатељима, донијети важну процјену [у вези с независношћу]. Без државе нема слободе.“
Господин Додик и његови савезници траже признање три државе у Босни и Херцеговини: једне за Србе, друге за Хрвате и треће за Бошњаке.
„Босна и Херцеговина је разбијено друштво“, рекао је господин Додик. „Она је одувијек била подијељена; била је пропала држава од самог почетка.“
Под садашњим уређењем, ништа добро не чека западне вриједности, рекао је он. Млади одлазе. Наталитет опада. За вријеме предсједника Обаме и Бајдена, Република Српска је изгубила многа права која су јој гарантована Дејтонским споразумом, навео је господин Додик.
„Одузели су нам војску, одузели су нам граничну полицију, одузимају нам имовину“, рекао је.
Вријеме је да Република Српска истакне своје право на самоопредјељење, поручио је.
„Дође тренутак у међународним односима када разговори више не функционишу“, рекао је. „С независношћу би сви били у миру. Нико не би могао да намеће било шта другима. Ми никада нисмо покушали да живимо једни поред других. Пустите нас да сами доносимо одлуке. Мандат предсједника Трампа је наша шанса за независност.“
