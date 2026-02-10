Цвијановић: Користан разговор са Замполијем

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је био користан разговор са специјалним представником САД за глобалну сарадњу Паолом Замполијем.
"Користан разговор и угодно дружење са Паолом Замполијем, специјалним представником САД за глобалну сарадњу, током његове посјете Бањалуци", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Званичници Републике Српске разговарали су данас са Замполијем који је рекао да ће документ са бројним пројектима, које је добио, уручити на адекватне адресе у оквиру америчке администрације.
