Цвијановић: Користан разговор са Замполијем

Извор:

АТВ

10.02.2026

21:50

Коментари:

1
Састанак са Замполијем
Фото: zeljka.cvijanovic/Instagram

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је био користан разговор са специјалним представником САД за глобалну сарадњу Паолом Замполијем.

"Користан разговор и угодно дружење са Паолом Замполијем, специјалним представником САД за глобалну сарадњу, током његове посјете Бањалуци", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Полиција Аустрија

Свијет

Полицајци у стану затекли језив призор: Дјечак убијен, а мајка се објесила

Званичници Републике Српске разговарали су данас са Замполијем који је рекао да ће документ са бројним пројектима, које је добио, уручити на адекватне адресе у оквиру америчке администрације.

Коментари (1)
