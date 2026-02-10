Logo
Полицајци у стану затекли језив призор: Дјечак убијен, а мајка се објесила

Извор:

Курир

10.02.2026

21:36

Фото: Pexels

Ужасна трагедија потресла је град Кицбил у Аустрији, када су у стану откривена тијела мајке и сина. Према првим информацијама, жена је убила дијете, а потом се објесила.

Како преносе тамошњи медији, оно што се догодило иза врата стана у овом познатом скијалишту изазвало је језу чак и искусним полицајцима и сада је предмет истраге.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић виђена у јавности први пут након порођаја

Било је око 13:45 часова када је у стану на првом спрату зграде откривен језив призор. Петогодишњи дјечак и његова 48-годишња мајка пронађени су мртви. Према полицији, обоје су били аустријски држављани. Познаник жене је подигао узбуну јер их није било могуће контактирати. Хитне службе су одмах послате на адресу жене и њеног сина.

Након што су врата отворена, сви су били шокирани: дјечак је лежао мртав на поду, а вјерује се да је његова мајка извршила самоубиство. Према информацијама које је добио лист „Кроне“, жена се објесила.

- Суочавамо се са изузетно трагичним случајем који сада морамо пажљиво истражити - рекла Катја Терш, шефица Тиролске државне криминалистичке полиције.

avion

Занимљивости

Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

Криминалистичка полиција је наложила обдукцију тијела дјетета у Кицбилу. Како је дјечак убијен остаје мистерија све док не стигну резултати обдукције. Према тренутним налазима, мајка и дијете су живјели сами у стану. Били су скромни и љубазни, кажу комшије.

