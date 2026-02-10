Извор:
Јесте ли размишљали о томе да ли је здравије туширање ујутру или увече? Многи имају опречна мишљења, али циљ је заправо исти.
Неки који се радо туширају увече, не могу да замисле да дан не заврше опуштајућим тушем и тврде да никако не би могли прљави да оду у кревет, а сматрају да захваљујући тој навици боље спавају.
Друга група која цијени јутарње туширање тврди да их ништа тако не разбуди и не освјежи ујутро, припремајући их за нови дан.
Према стручњацима, људи који преферирају вечерње туширање су на правој страни. Наравно, ако хоћете под туш ујутро, ништа у томе не би требало да вас спречава, али вечерње туширање би требало да буде обавезно.
„Ако волите да се туширате ујутру, урадите тако“, рекла је Ненси Ротстајн, која себе назива „амбасадором сна“. „Али дефинитивно не треба прескакати вечерње туширање. Јако је важно отићи у кревет чист, а навика вечерњег туширања одваја дан од ноћи и припрема тијело за одмор.“
Ако сте случајно носили отворену обућу, каква је љети уобичајена, требало би да у најмању руку оперете ноге прије него што одете на спавање.
Постоје здравствене користи и од јутарњег и вечерњег туширања
„Јутарње туширање даје времена за медитацију и полагано урањање у нови, ужурбани дан“, рекла је др Мона Гора, ванредна клиничка професорка дерматологије на Јејлу.
А ако морате да се обријете, Гора каже да је то најбоље урадити ујутру јер ћете бити одморнији и мања је вјероватноћа да ћете се посјећи. Од јутарњег туширања профитира и ваша кожа. Она ће потом изгледати боље и свјежије. „Припремате тако своју кожу на суочавање са сунцем, прљавштином или осталим спољним условима, који нас неизбјежно нападају чим изађемо“, каже др. Гора.
Ћелије коже које су се опустиле преко ноћи стимулишу се јутарњим туширањем. Др Гора каже да је то нарочито важно за мјешовиту, масну кожу или кожу склону акнама.
„Најбоља је млака вода“, каже др Гора. “Иако јутарње туширање може учинити вашу кожу здравијом, преврућ туш може имати супротан ефекат, посебно за суву и осјетљиву кожу.”
Поред свега тога, стручњаци кажу да вечерње туширање такође има многе предности за вашу кожу. Важно је уклонити сву шминку, масноћу, прљавштину и загађиваче који су се накупили на вашој кожи током дана. Ипак, можда најбољи аргумент у корист туширања прије спавања, то је како оно утиче на квалитет вашег сна.
“Кад легнете у кревет, требало би да се осјећате чисто”, каже Ротстајн. “Цијели дан сте напољу – зашто бисте такви жељели да легнете у кревет? Вечерње туширање саставни је дио ваше рутине припреме за спавање. То може бити вријеме за вас – без телефона, без мејлова, уз пријатну воду која тече преко вашег тијела”, објашњава она.
Закључак: На крају крајева, ако вам је главни циљ да будете чисти, нема погрешног времена за туширање или купање.
У зависности од тога шта желите да постигнете овим дневним ритуалом или када се осјећате пријатније, на основу тога и бирајте вријеме.
