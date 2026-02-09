Logo
Ова грешка може уништити телевизор, а многи је праве

Извор:

Она

09.02.2026

20:58

Ова грешка може уништити телевизор, а многи је праве
Фото: Unsplash

Савршен приказ филма или серије може у тренутку бити уништен само због мрља, отисака прстију или трагова прашине на екрану. И док примамљиво изгледа користити јака средства за чишћење стакла, стручњаци упозоравају да то може трајно оштетити екран модерних телевизора.

Зашто је средство за чишћење стакла лош избор

"Модерни телевизори са равним екраном имају посебан премаз против одсјаја који чини гледање пријатнијим. Јаки растварачи у средствима за чишћење стакла могу га оштетити или потпуно уклонити, што доводи до пруга, мрља или промјена боје ", објашњавају стручњаци.

Многи се у кући ослањају на сирће, алкохол или универзална средства, али она могу уништити заштитни слој екрана и нарушити квалитет слике.

Шта користити за чишћење екрана

Чишћење телевизора

Најбезбедније је користити меку, суву крпу од микрофибера за уклањање прашине. Ако су присутне тврдокорне мрље, крпу можете лагано навлажити дестилованом водом или производом који препоручује произвођач. Дестилована вода не садржи минерале који могу оставити трагове или наслаге.

Важно је: "Никада не прскајте течност директно на екран. Увијек је нанесите на крпу и бришите њежно, без притиска."

Када је у питању чишћење телевизора, једноставан приступ често даје најбоље резултате. Умјесто јаких хемикалија, довољан је прави алат и минимална количина течности. На овај начин екран остаје беспријекорно чист, а квалитет слике нетакнут.

"Елегантна рјешења, баш као и добар дизајн, увијек почињу промишљеним приступом", закључују стручњаци.

