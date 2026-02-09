У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

Извор:
Крстарица
09.02.2026
15:05
Сви сањамо о оним ружама из каталога које се савијају од крупних цвјетова. Рјешење заправо стоји у камину или шпорету на дрва. То је буквално „инфузија“ за ваш ружичњак.
Руже у фебруару треба очистити од старог лишћа и нахранити дрвеним пепелом. Дрвени пепео је богат калијумом и калцијумом, што директно јача коријен и тјера биљку да ствара пупољке непрестано од маја па све до првих мразева.
Куповна ђубрива често форсирају само лист, па добијете жбун који је зелен, а нигдје цвијета. Пепео ради другу ствар:
Јача имунитет: Руже постају отпорније на пепелницу и црну пегавост.
Поправља тло: Неутралише киселост у којој се развијају болести.
Даје боју: Цвјетови буду толико интензивни да комшије мисле да користите филтере на сликама.
Свака биљка најбоље реагује на оно што је природно. Фора је у томе што сви мисле да је пепео отпад, а заправо је чисто злато за земљу.
Нема ту велике науке, али једна грешка може све да поквари. Прати ове кораке:
Очисти базу: Склони све остатке од прошле године да „отвориш“ пут до коријена.
Дозирај паметно: Двије шаке пепела по жбуну су сасвим довољне.
Само дрво: Користи пепео искључиво од дрвета (буква, храст, воћке). Никако угаљ или лакирани намјештај!
Умијешај у земљу: Немој само да оставиш на површини, лагано окопај око руже.
Искрено, највећа грешка коју људи праве је чекање марта. Руже у фебруару већ почињу да се „буде“ испод земље. Ако их сада нахраните, оне добијају снагу прије него што крене права сезона.
