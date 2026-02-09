Logo
Large banner

У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

Извор:

Крстарица

09.02.2026

15:05

Коментари:

0
У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

Сви сањамо о оним ружама из каталога које се савијају од крупних цвјетова. Рјешење заправо стоји у камину или шпорету на дрва. То је буквално „инфузија“ за ваш ружичњак.

Шта урадити са ружама у фебруару?

Руже у фебруару треба очистити од старог лишћа и нахранити дрвеним пепелом. Дрвени пепео је богат калијумом и калцијумом, што директно јача коријен и тјера биљку да ствара пупољке непрестано од маја па све до првих мразева.

Novac evri

Свијет

Колику пензију ћете добити ако сте у Њемачкој радили 5 година

Зашто обичан пепео „побјеђује“ куповну хемију?

Куповна ђубрива често форсирају само лист, па добијете жбун који је зелен, а нигдје цвијета. Пепео ради другу ствар:

Јача имунитет: Руже постају отпорније на пепелницу и црну пегавост.

Поправља тло: Неутралише киселост у којој се развијају болести.

Даје боју: Цвјетови буду толико интензивни да комшије мисле да користите филтере на сликама.

Свака биљка најбоље реагује на оно што је природно. Фора је у томе што сви мисле да је пепео отпад, а заправо је чисто злато за земљу.

6527837f721f9 benjamin netanjahu

Република Српска

Нетанјаху честитао Карану

Како се правилно наноси овај „домаћи еликсир“?

Нема ту велике науке, али једна грешка може све да поквари. Прати ове кораке:

Очисти базу: Склони све остатке од прошле године да „отвориш“ пут до коријена.

Дозирај паметно: Двије шаке пепела по жбуну су сасвим довољне.

Само дрво: Користи пепео искључиво од дрвета (буква, храст, воћке). Никако угаљ или лакирани намјештај!

Умијешај у земљу: Немој само да оставиш на површини, лагано окопај око руже.

марихуана

Хроника

У становима крили 39 килограма дроге, вриједне 500.000 КМ

Искрено, највећа грешка коју људи праве је чекање марта. Руже у фебруару већ почињу да се „буде“ испод земље. Ако их сада нахраните, оне добијају снагу прије него што крене права сезона.

Подијели:

Тагови:

ruža

bašta

pepeo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Британска краљевска породица

Сцена

Вилијам и Кејт о случају Епстајн: "Дубоко смо забринути због сталних открића"

3 ч

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Свијет

МСП: Сукоб са Русијом постао је стуб државне идеологије Британије

3 ч

0
Оперисан Горан Милић

Сцена

Оперисан Горан Милић

3 ч

0
Милици Павловић стигла порука која је била намјењена Милици Тодоровић! Доживјела шок: "Савјетовала бих јој да.."

Сцена

Милици Павловић стигла порука која је била намјењена Милици Тодоровић! Доживјела шок: "Савјетовала бих јој да.."

3 ч

0

Више из рубрике

Čaj, cvijeće

Савјети

Чајеви који природно снижавају ниво шећера у крви

2 д

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Савјети

Психолог објашњава зашто нас толико занима случај Милице Тодоровић

2 д

0
Ово помаже да избаците никотин из тијела: Прочистите свој организам

Савјети

Ово помаже да избаците никотин из тијела: Прочистите свој организам

2 д

0
Волите кафу, ове ствари морате избјегавати

Савјети

Волите кафу, ове ствари морате избјегавати

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

18

01

Објављена мапа: У овим градовима БиХ Лидл отвара продавнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner