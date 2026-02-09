МСП: Сукоб са Русијом постао је стуб државне идеологије Британије

Извор:
РТ Балкан
09.02.2026
14:47
Сукоб са Русијом постао је стуб државне идеологије Велике Британије, изјавио је Александар Гусаров, шеф департмана за Сјеверни Атлантик у Министарству спољних послова Руске Федерације.
"Политика Лондона која подразумијева даљу ескалацију, вишеслојну и широку конфронтације са Русијом ће се наставити. У суштини, ово више није само приоритет спољне политике, већ стуб државне идеологије земље", изјавио је дипломата у интервјуу за лист "Комерсант".
Како истиче, Русија нема илузија да ће се антируски став Лондона промијенити у блиској будућности.
"Управљање украјинским сукобом путем марионетског режима у Кијеву, усмјереног на уништење свега руског, остаје један од посљедњих преосталих механизама политичког опстанка у арсеналу владе Кира Стармера", навео је Гусаров.
Напори које руско и америчко руководство улажу у рјешење украјинске кризе, наставио је Гусаров, конструктивни су, али Лондон је "опсједнут наношењем максималне штете" Русији и спрјечавањем завршетка сукоба под условима који су њој прихватљиви.
Осим тога, ствара се утисак као да покушавају да се освете руским дипломатским мисијама "за сопствене неуспјехе у спољној политици" и неуспјех њихове политике изолације Русије.
"Власти ових земаља, посебно Велике Британије и Канаде, настављају методично да стварају гомилу вејштачких и дискриминаторних ограничења нормалном функционисању руских дипломатских мисија", нагласио је он.
"Контакти између руског Министарства спољних послова и Стејт департмента САД настављају се веома активно, без застоја", изјавио је Гусаров.
Он је подсјетио да су руски амбасадор у САД Александар Дарчијев и замјеница помоћника државног секретара САД Соната Колтер прошле године водили дијалог који је резултирао низом споразума. Према његовим ријечима, они су побољшали кадровско попуњавање и свакодневно пословање руских и америчких дипломатских мисија.
"Од тада, темпо се донекле успорио. То се објашњава различитим ставовима страна о границама дијалога о спорним факторима. Сматрамо да је прикладно, прелазећи од једноставног ка сложеном, да се одлучно уклоне најозбиљније препреке за побољшање односа између Русије и САД", истакао је он.
Како наводи, то се прије свега односи на "стари дуг" Вашингтона за враћање руске дипломатске имовине конфисковане у САД под претходним администрацијама. Осим тога, ту је и обнављање директног ваздушног саобраћаја.
"Наши приједлози о овим питањима су пренијети америчким властима, лопта је на њиховој страни", поручио је Гусаров.
