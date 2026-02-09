Logo
Large banner

Кобра признао, ФСБ тврди: Напад на Алексејева организовала украјинска слжба

09.02.2026

07:53

Коментари:

1
Кобра признао, ФСБ тврди: Напад на Алексејева организовала украјинска слжба
Фото: screenshot

Покушај убиства на генерала Владимира Алексејева наручила Служба безбједности Украјине /СБУ/, а у регрутовање нападача била је умијешана обавјештајна служба Пољске, саопштила је руска Федерална служба безбједности /ФСБ/.

Из ФСБ-а су навели да су починилац, држављанин Русије Љубомир Корба, рођен 1960. године, и његов саучесник, такође руски држављанин, Виктор Васин, рођен 1959. године, признали кривицу.

У саопштењу се додаје да су починилац и његов саучесник испричали о припремама за покушај убиства првог замјеника начелника Главне управе Генералштаба Оружаних снага Руске Федерације генерал-потпуковника Владимира Алексејева, извршеног по задатку Службе безбједности Украјине, јавила је новинска агенција Интерфакс.

Наоружани нападач пуцао је у петак, 6. фебруара на Алексејева у стамбеној згради у Москви. Генерал је хоспитализован.

ФСБ је јуче саопштио да је привео извршиоца покушаја убиства генерал-потпуковника Владимира Алексејева.

Подијели:

Тагови:

Русија

general

Украјина

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

Свијет

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

22 ч

0
У Дубаију ухапшен атентатор на руског генерала, предат Москви

Свијет

У Дубаију ухапшен атентатор на руског генерала, предат Москви

1 д

0
Познато ко стоји иза атентата на Путиновог генерала

Свијет

Познато ко стоји иза атентата на Путиновог генерала

1 д

0
Лавров: Атентатом на руског генерала Кијев жели да спријечи преговоре

Свијет

Лавров: Атентатом на руског генерала Кијев жели да спријечи преговоре

2 д

0

Више из рубрике

Хеликоптер

Свијет

Срушио се војни хеликоптер: Сви су мртви

5 ч

0
Нико никада ово није урадио у Супербоулу!

Свијет

Нико никада ово није урадио у Супербоулу!

5 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Позната норвешка дипломаткиња поднијела оставку оставку због Епштајна, истрага обухвата и њеног мужа

14 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнов језиви ранч: Жртве свједоче о злостављању, ФБИ никада није ушао

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner