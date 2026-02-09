Кобра признао, ФСБ тврди: Напад на Алексејева организовала украјинска слжба

09.02.2026
07:53
Коментари:1
Покушај убиства на генерала Владимира Алексејева наручила Служба безбједности Украјине /СБУ/, а у регрутовање нападача била је умијешана обавјештајна служба Пољске, саопштила је руска Федерална служба безбједности /ФСБ/.
Из ФСБ-а су навели да су починилац, држављанин Русије Љубомир Корба, рођен 1960. године, и његов саучесник, такође руски држављанин, Виктор Васин, рођен 1959. године, признали кривицу.
У саопштењу се додаје да су починилац и његов саучесник испричали о припремама за покушај убиства првог замјеника начелника Главне управе Генералштаба Оружаних снага Руске Федерације генерал-потпуковника Владимира Алексејева, извршеног по задатку Службе безбједности Украјине, јавила је новинска агенција Интерфакс.
Наоружани нападач пуцао је у петак, 6. фебруара на Алексејева у стамбеној згради у Москви. Генерал је хоспитализован.
ФСБ је јуче саопштио да је привео извршиоца покушаја убиства генерал-потпуковника Владимира Алексејева.
