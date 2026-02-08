Logo
У Дубаију ухапшен атентатор на руског генерала, предат Москви

Извор:

Агенције

08.02.2026

09:08

Коментари:

0
Извршилац атентата на генерал-потпуковника Владимира Алексејева приведен је у Дубаију и предат Русији, саопштила је руска Федерална служба безбједности.

У саопштењу се наводи да је ријеч о руском држављанину Љубомиру Корби који је приведен уз помоћ партнера из Уједињених Арапских Емирата.

"Потрага за организаторима злочина се наставља", наводе из Федералне службе безбједности.

Служба је раније објавила да је идентификовано двоје саучесника у атентату и да је једно лице приведено у Москви, док је друго побјегло у Украјину.

Према подацима руске Истражне комисије, наоружана особа је пуцала на Алексејева у стамбеној згради у Москви 6. фебруара, након чега је он хоспитализован

Русија

Украјина

