У Кенији откривене фалсификоване визе БиХ

Извор:

Независне

08.02.2026

08:09

Коментари:

0
У Кенији откривене фалсификоване визе БиХ

На једном од најпрометнијих авио‑чворишта Источне Африке изведена је високоризична безбједносном операција која је разоткрила мрачну страну илегалних миграција и покушаја да се дође до европског континента.

Како преносе афрички медији, у удару на организовани криминал, будни детективи на Међународном аеродрому Јомо Кенyатта у Најробију пресрели су софистицирани ланац трговине људима, ухапсивши четворо осумњичених и заплијенивши више фалсификованих међународних путних докумената.

Ово хапшење је доказ о томе колико су глобалне мреже кријумчара дубоко укоријењене у све поре друштва.

Откриће фалсификованих босанскохерцеговачких виза, као и британских, указује на опасну еволуцију тактике које користе трговци људима, који сада заобилазе традиционалне руте у корист сложених, вишефазних путовања осмишљених да избјегну откривање.

Операција у двије фазе

Медији преносе да су операцију извео безбједносни тим, сачињен од више полицијских сектора. Сама операција се одвијала се у двије фазе.

У првој фази детективи су се истражним радњама идентификовали Имана Диба, путника који је покушао да се укрца на лет за Амстердам. У његовим путним документима била је сакривена фалсификована босанскохерцеговачка виза - ово је путања често коришћена од стране миграната који желе да уђу у Европу.

Његово хапшење покренуло је брзу ланчану реакцију, која је довела истражитеље до његове наводне помагачице Самире Диб, ухапшене убрзо након тога. Полицијски извори наводе да се вјерује да је Самира кључни логистички посредник у широј мрежи, која организује кријумчарење људи преко континената.

Истовремено, друга операција довела је до хапшења Ахмеда Елтаyеба, држављанина Судана, који је покушао да побјегне у Уједињено Краљевство користећи фалсификовану боравишну дозволу. Нјегово хапшење довело је до привођења Абдулахија Алија, држављанина Кеније, оптуженог да је главни организатор ове операције.

Иначе, медији наводе да тзв. "босанскохерцеговачка веза" и откриће виза указује на помјерање тренда, гдје кријумчари људима користе тзв. "нешенгенске европске земље" као тачке кроз које је лако проћи и касније се убацити у Западну Европу.

Иначе, ова хапшења услиједила су након надоградње дигиталног надзора и биометријских контрола на ЈКИА, као директног одговора на глобалне пријетње тероризма и кријумчарења људи.

(Независне)

Коментари (0)
