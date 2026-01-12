Стејт департмент поништио више од 100.000 виза

12.01.2026
19:52
Коментари:0
Амерички Стејт департмент саопштио је да је поништио више од 100.000 виза од када је предсједник Доналд Трамп ступио на дужност прошле године.
"Стејт департмент је до сада поништио преко 100.000 виза, укључујући око 8.000 студентских виза и 2.500 специјализованих виза за појединце који су имали сусрете са америчким органима реда због криминалних активности", наводи се у објави на "Иксу".
Стејт департмент је напоменуо да ће "наставити да депортује криминалце" ради заштите Америке.
Четири главна узрока поништавања виза били су прекорачење рока боравка, вожња под утицајем алкохола, напад и крађа, рекао је замјеник портпарола Стејт департмента Томи Пигот.
БиХ
Изборна побједа Трампа и Орбана означиће крај унутаризације БиХ
У односу на 2024. годину, број поништених виза повећан је за 150 одсто, додао је он.
Стејт департмент је покренуо Центар за континуирану провјеру, чији је циљ да се осигура да сви страни држављани на америчком тлу поштују америчке законе и да се брзо пониште визе оних који представљају пријетњу америчким грађанима.
Најновије
Најчитаније
20
19
20
11
20
02
20
00
19
52
Тренутно на програму