Суд донио одлуку о сувласнику бара након смртоносног пожара

Швајцарски суд одредио је привремени притвор сувласнику бара у којем је 40 људи погинуло, а више од стотину повријеђено у пожару у Кран-Монтани, наводећи као разлог ризик од бијега.
У изјави објављеној у понедјељак, Суд за присилне мјере Валаиса саопштио је да је, након захтјева државног тужилаштва, суд одредио притвор Жаку Моретију, сувласнику бара "Ле Constellation", у почетном периоду од три мјесеца.
Напоменуо је да је ризик од бијега једини разлог на који се тужилаштво позвало како би оправдало притвор.
Суд је, међутим, рекао да ће бити спреман укинути привремени притвор ако се испуне алтернативне мјере које је затражило тужилаштво, укључујући плаћање финансијских гаранција.
Према суду, те би мјере могле адекватно ријешити ризик од бијега, али утврђивање таквих гаранција захтијева детаљан преглед. Док се тај поступак не заврши, притвор ће остати на снази.
Суд је нагласио да је притвор процедурална мјера намијењена искључиво осигуравању правилног спровођења истраге и не представља казну. Нагласио је да се осумњичени сматра невиним док не ступи на снагу коначна осуђујућа пресуда, ако буде донесена.
Суд је рекао да је његова комуникација о случају ограничена на саопштење за јавност и да неће одговарати на даља питања.
Покренута је казнена истрага против два власника бара, Жака Моретија и његове супруге Џесике Морети, због смртоносног пожара.
Осумњичени су оптужени за "убиство из нехата, наношење тјелесних повреда из нехата и подметање пожара из нехата", након што се сазнало да бар у скијалишту није прошао годишњу инспекцију посљедњих пет година.
У разговору с новинарима прошле седмице, Николас Ферауд, градоначелник Кран-Монтане, рекао је да су све прскалице, које су окривљене за пожар, забрањене унутар објеката.
Истражитељи су рекли да вјерују да су пјенушаве свијеће причвршћене на флаше шампањца запалиле смртоносни пожар када су се превише приближиле стропу бара, преноси "Анадолија".
