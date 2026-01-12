Лажни полицајци из БиХ однијели 171.000 евра: Старицу увјерили да је банка поткрада

12.01.2026
Полиција Дубровачко-неретванске жупаније ухапсила је и притворила двојицу држављана Босне и Херцеговине, старих 35 и 47 година, који су 72-годишњу жену из Оребића преварили и од ње узели чак 171.000 евра.
Према наводима полиције, превара се догодила 25. јуна прошле године, када је један од осумњичених са скривеног броја позвао старицу на кућни телефон и лажно се представио као полицијски службеник. У разговору ју је увјерио да је запослене у банци поткрадају, те јој наложио да хитно подигне сав новац са свог рачуна.
Речено јој је да ће на њену кућну адресу доћи „полицијски службеници у цивилу“, којима треба да преда новац, како би он наводно био вештачен и враћен након завршетка истраге, са „новим серијским бројевима на новчаницама“.
Жена је у два наврата подигла укупно 171.000 евра и предала новац непознатом мушкарцу који је дошао на њену кућну адресу. Када јој новац није враћен, схватила је да је преварена и случај пријавила полицији.
Полиција је брзо реаговала, а млађи осумњичени ухапшен је већ 2. јула, док је други, на основу расписане потраге Полицијске станице Стон, ухапшен у суботу, 10. јануара, на граничном прелазу Метковић.
Првоосумњичени је већ 5. јула прошле године предат у притвор, док је други у притвор спроведен ове недјеље.
Полиција посебно упозорава да су старије особе честе жртве оваквих превара, јер су због година, непажње или недовољне информисаности подложније манипулацијама. Такође, често живе саме и немају могућност да одмах затраже помоћ.
Запамтите: полиција и банке никада не провјеравају стање на рачуну телефоном нити траже хитне трансакције.
Ако нисте сигурни како да поступите, прекините позив и одмах контактирајте члана породице или особу од повјерења, преноси Дневник.хр.
