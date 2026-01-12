Logo
Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно

Извор:

СРНА

12.01.2026

15:13

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Тијело жене пронађено је данас у породичној кући у мјесту Лука на подручју Запрешића, а сумња се да је преминула усљед тровања угљен-моноксидом, саопштено је из загребачке Полицијске управе.

Љекари су двојици чланова породице пружили помоћ на мјесту догађаја и у Клиничкој болници "Свети Дух".

Дојава је запримљена око 10.55 часова.

Horoskop

Занимљивости

Напокон ће кренути даље: За ова три знака живот се коначно мијења

У току је увиђај.

