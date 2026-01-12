Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно

Извор:
СРНА
12.01.2026
15:13
Коментари:0
Тијело жене пронађено је данас у породичној кући у мјесту Лука на подручју Запрешића, а сумња се да је преминула усљед тровања угљен-моноксидом, саопштено је из загребачке Полицијске управе.
Љекари су двојици чланова породице пружили помоћ на мјесту догађаја и у Клиничкој болници "Свети Дух".
Дојава је запримљена око 10.55 часова.
У току је увиђај.
