Алимпијевић добија још једно појачање

Б92

12.01.2026

14:50

0
Алимпијевић добија још једно појачање
Фото: Youtube screenshot/Sport Klub

Турски центар Сертач Шанли је у завршним преговорима око преласка у Бешикташ.

Послије серије од 13 узастопних победа и чврстог држања првог мјеста у турском шампионату, Бешикташ Душана Алимпијевића доживио је два узастопна пораза у истанбулским дербијима – прво од Фенербахчеа, а затим и од Галатасараја, што је изазвало хитну реакцију клуба.

Незадовољство навијача натјерало је генералног менаџера Озкана Аршевена да се огласи, а у договору са Алимпијевићем експресно су повучени потези на тржишту.

Већ дан посијле пораза од Галатасараја, Бешикташ је ангажовао одличног шутера Мета Томаса, а ускоро би требало да стигне и искусни центар Сертач Шанли.

Свијет

Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

Како преноси "Јурохупс", преговори са 34-годишњим турским репрезентативцем у завршној су фази, а Шанли би ускоро требало да напусти Дубаи и започне трећи мандат у Бешикташу, након што је црно-бијели дрес носио и 2016. и 2018. године.

План је да буде регистрован и за Еврокуп.

Шанли је прошле сезоне освојио Евролигу са Фенербахчеом, претходно и са Ефесом 2021, а у Дубаију је имао скромну улогу.

Доласком у Бешикташ требало би да донесе искуство и стабилност под кошем у наставку сезоне.

(b92)

Dušan Alimpijević

Košarka

КК Партизан

