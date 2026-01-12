Алимпијевић добија још једно појачање

Извор:
Б92
12.01.2026
14:50
Турски центар Сертач Шанли је у завршним преговорима око преласка у Бешикташ.
Послије серије од 13 узастопних победа и чврстог држања првог мјеста у турском шампионату, Бешикташ Душана Алимпијевића доживио је два узастопна пораза у истанбулским дербијима – прво од Фенербахчеа, а затим и од Галатасараја, што је изазвало хитну реакцију клуба.
Незадовољство навијача натјерало је генералног менаџера Озкана Аршевена да се огласи, а у договору са Алимпијевићем експресно су повучени потези на тржишту.
Већ дан посијле пораза од Галатасараја, Бешикташ је ангажовао одличног шутера Мета Томаса, а ускоро би требало да стигне и искусни центар Сертач Шанли.
Како преноси "Јурохупс", преговори са 34-годишњим турским репрезентативцем у завршној су фази, а Шанли би ускоро требало да напусти Дубаи и започне трећи мандат у Бешикташу, након што је црно-бијели дрес носио и 2016. и 2018. године.
План је да буде регистрован и за Еврокуп.
Шанли је прошле сезоне освојио Евролигу са Фенербахчеом, претходно и са Ефесом 2021, а у Дубаију је имао скромну улогу.
Доласком у Бешикташ требало би да донесе искуство и стабилност под кошем у наставку сезоне.
