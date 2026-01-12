Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

12.01.2026
14:28
Коментари:0
Руска Спољна обавјештајна служба (СВР) саопштила је да цариградски патријарх Вартоломеј планира да додијели аутокефалност непризнатој „Црногорској православној цркви“, што у Москви оцјењују као потез усмјерен на наношење удара Српској православној цркви.
У саопштењу прес-бироа Руске спољне обавјештајне службе наводи се да активности цариградског патријарха не представљају изолован случај, већ да се уклапају у шири образац дјеловања који је, према оцјени СВР-а, већ виђен у Украјини и балтичким државама.
„Агресивни апетити ‘цариградског Антихриста’ нису ограничени само на Украјину и Балтик; његова вјероломија се постепено шири на земље Источне Европе. Да би задао ударац ‘посебно тврдоглавој’ Српској православној цркви, он намјерава да додијели аутокефалност непризнатој ‘Црногорској православној цркви’“, истиче се у саопштењу, преноси Политика.
Према наводима СВР-а, у појединим црквеним круговима овакви потези доживљавају се као „кидање живог тијела Цркве“, уз упозорење да посљедице могу бити далекосежне по јединство православља. У том контексту, руска служба указује да се поступци цариградског патријарха пореде са дјеловањем „лажних пророка“ из Јеванђеља, уз позивање на Беседу на гори и поруку да се дјела и намјере препознају „по плодовима“.
Саопштење је објављено у Москви, а пренијела га је агенција ТАСС, уз напомену да се ради о званичном ставу руске Спољне обавјештајне службе о актуелним црквеним и геополитичким процесима у региону.
Такозвана "црногорска православна црква" регистрована је 1993. у Центру јавне безбједности Цетиње као удружење. Никада није имала канонско признање, а њен предводник Мираш Дедеић (алијас Митрополит Михајло) је анатемисан од стране цариградског патријарха.
Због те анатеме је проблем са цариградским патријархом имао и Филарет Денисенко, поглавар непризнате украјинске цркве, који је једном приликом саслуживао са Дедеићем. Приликом успостављања Православне цркве Украјине, којој је Вартоломеј издао томос почетком 2019. Денисенко је морао да одступи са чела цркве.
Оно што је упадљиво последњих година јесте раскол у ЦПЦ, јер је у септембру 2023.Дедеић смијењен, а на чело изабран Борис Бојовић. Дедеић, међутим ово није признао, тако да двије фракције функционишу паралелно. Ове године братство Мартиновићи, који традиционално доносе бадњак на Цетиње, нису дозволили ни једној фракцији да присуствују паљењу ватре.
Најновије
Најчитаније
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Тренутно на програму