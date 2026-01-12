Logo
Опасна несрећа америчке боб-екипе, oдбијали се од зидовe и падали по леду

лед
Фото: pexels/Julia Volk

Током такмицења Свјетског купа у бобу, одржаног протеклог викенда у швицарском Ст. Моритзу, догодила се несвакидашња несрећа америчке посаде у четверосједу.

Инцидент се догодио на самом старту, али срећом је прошао без тежих посљедица за спорташе. Снимкак погледајте ОВДЈЕ.

Приликом гурања боба, тројица чланова америчког тима посрнула су и нису успјела ускочити у боб. Због домино ефекта пали су на ледену стазу, док је пилот Кристопхер Хорн остао сам у бобу. Без обзира на то, Хорн је успио самостално управљати бобом и доћи до циља.

Стартна процедура у бобу

Овај догађај подсјетник је на то колико боб може бити опасна дисциплина, гдје и тренутак деконцентрације може довести до ризичних ситуација. Посада боба четверосједа састоји се од пилота, кочничара и двојице чланова задужених за одржавање равнотеже.

Приликом старта, сва четири члана гурају боб првих неколико метара како би постигли што веће убрзање. Након тога, први ускаче пилот, затим два средња члана посаде, а на крају особа која коци. Америчка посада изгубила је ритам током те кључне фазе, што је довело до пада.

(индекс)

