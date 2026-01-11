Logo
Румуни декласирали Словачку у Београду

Извор:

Б92

11.01.2026

17:01

Ватерполо
Ватерполисти Румуније убједљиво су савладали Словачку резултатом 16:8 у мечу првог кола Групе Д на Европском првенству Београду.

По четвртинама је било 5:3, 4:2, 2:0 и 5:3.

Код Румуније су најефикаснији били Александре Георге, Влад-Лука Георгеску и Дариан Лунчан са по три постигнута гола.

Лукаш Семан и Марек Ткач су били најбољи у Словачкој са по два гола.

Раније данас у првом мечу Групе Д Италија је декласирала Турску резултатом 19:8. У другом колу играће Словачка - Италија и Румунија - Турска.

Пласман у полуфиналну групу обезбедиће три првопласиране селекције.

