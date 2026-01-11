Румуни декласирали Словачку у Београду

Извор:
11.01.2026
Ватерполисти Румуније убједљиво су савладали Словачку резултатом 16:8 у мечу првог кола Групе Д на Европском првенству Београду.
По четвртинама је било 5:3, 4:2, 2:0 и 5:3.
Код Румуније су најефикаснији били Александре Георге, Влад-Лука Георгеску и Дариан Лунчан са по три постигнута гола.
Лукаш Семан и Марек Ткач су били најбољи у Словачкој са по два гола.
Раније данас у првом мечу Групе Д Италија је декласирала Турску резултатом 19:8. У другом колу играће Словачка - Италија и Румунија - Турска.
Пласман у полуфиналну групу обезбедиће три првопласиране селекције.
