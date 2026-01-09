Logo
У Београду свечано отворено Европско првенство у ватерполу

Извор:

Танјуг

09.01.2026

22:08

У Београду је вечерас свечано отворено Европско првенство за ватерполисте, које званично почиње сутра у Арени утакмицама првог кола у групама А и Ц, а завршава се финалом 25. јануара.

Свечаној церемонији 37. по реду Европског првенства присуствовали су предсједник Европске федерације водених спортова (ЕА) Антонио Хосе Силва, потпредсједник ЕА Вања Удовичић, предсједник Међународне федерације водених спортова Хусеин Ал Мусалам, министар спорта у Влади Републике Србије Зоран Гајић, државни секретар Марко Кешељ, предсједник Олимпијског комитета Србије Дејан Томашевић, предсједник ВСС Виктор Јеленић...

Послије 2006. и 2016. године, ово је трећи пут да је главни град Србије домаћин континенталног шампионата.

Присутнима су се обратили Хусеин Ал Мусалам, Антонио Хосе Силва, министар Зоран Гајић, Виктор Јеленић и некадашњи ватерполиста Игор Милановић. Химну Србије извео је дјечији хор "Чаролија". Потом је услиједио свечани дефиле застава свих учесника Европског првенства.

На свечаности је представљена лопта којом ће се играти на ЕП, као и медаље које ће бити додјељене на овом континенталном шампионату у Београду.

Први потпредсједник ЕА Јосип Варводић додјелио је Шпанцу Алвару Гранадосу награду за најбољег ватерполисту Европе у 2025. години.

Ватерполисти Србије ће играти у Групи Ц са браниоцима титуле Шпанијом, као и Холандијом и Израелом. У Групи А су Малта, Француска, Црна Гора и Мађарска. У Групи Б су Словенија, Грчка, Хрватска и Грузија. У Групи Д су Турска, Румунија, Италија и Словачка.

По три првопласиране селекције ће проћи даље у полуфиналне групе, а укрштају се групе А и Ц, односно Б и Д. Резултати из прелиминарних група се преносе, а из полуфиналних група у полуфинале ће по двије првопласиране екипе.

Коментари (0)
