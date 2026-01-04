Logo
У Боксерском клубу Славија остварили све зацртане циљеве у прошлој години

Извор:

АТВ

04.01.2026

19:42

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Боксерском клубу Славија остварили су све зацртане циљеве у прошлој години. У клупску ризницу стигли су нови трофеји, а бањалучкој екипи није било премца у Републици Српској и БиХ. У рингу су, кажу углас, показали сав свој квалитет и резултат није изостао.

Стручни штаб Славије, који предводе Владан Кљајић и Слободан Јекић задовољан је резултатима свих боксера и боксерки који су марљиво радили током читаве године. Бањалучка екипа наступила је и на бројим турнирима широм региона, а сваки меч послужио је као лекција неопходна за даљи напредак.

Руководство клуба потрудило се да обезбиједи све што је неопходно за несметан рад, а у Славији се диче и успјешном организацијом кампа “Томислав Томо Паланкин” који је у Бањалуци окупио боксере из читаве Републике Српске. У новој години жеља свих је да клуб настави са успјесима на свим пољима.

Доналд Трамп

Свијет

Пријетња Трампа покренула хаос: Колумбија распоредила тенкове

Научени су у Славији да пут до успјеха води само кроз марљив и предан рад, а тим рецептом водиће се и даље. Циљ је, кажу, да се и догодине у ово вријеме, хвале новим трофејима и великим побједама.

BK Slavija

