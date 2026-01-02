Logo
Почиње ватерполо спектакл: Свјетске велесиле у Требињу на припремном турниру

АТВ

02.01.2026

20:21

Почиње ватерполо спектакл: Свјетске велесиле у Требињу на припремном турниру
Фото: АТВ

Требиње је центар ватерполо свијета. Предвођене Србијом репрезентације Мађарске, Италије, Шпаније, Грчке и Француске током наредна три дана одмјериће снаге на припремном турниру који је посљедња провјера пред почетак Европског шампионата у Београду.

У табору „делфина“ влада добро расположење, а ријешени су да у предстојећим мечевима избрусе форму за поход на титулу шампиона Старог континента.

Домаћини презадовољни што имају прилику да угосте ватерполо велесиле. Градоначелник Мирко Ћурић каже да Требињце очекује прави спортски спектакл.

Првог дана требињског турнира на програму су четири утакмице. Програм сутра од 10 часова отварају Шпанија и Италија, потом ће од 12 и 15 у базен Грчка и Француска. Мађарска и Грчка састају се од 18 и 15, а посластица је у 20 и 30 када ће снаге одмјерити Србија и Италија.

