Почиње ватерполо спектакл: Свјетске велесиле у Требињу на припремном турниру

02.01.2026
20:21
Требиње је центар ватерполо свијета. Предвођене Србијом репрезентације Мађарске, Италије, Шпаније, Грчке и Француске током наредна три дана одмјериће снаге на припремном турниру који је посљедња провјера пред почетак Европског шампионата у Београду.
У табору „делфина“ влада добро расположење, а ријешени су да у предстојећим мечевима избрусе форму за поход на титулу шампиона Старог континента.
Домаћини презадовољни што имају прилику да угосте ватерполо велесиле. Градоначелник Мирко Ћурић каже да Требињце очекује прави спортски спектакл.
Првог дана требињског турнира на програму су четири утакмице. Програм сутра од 10 часова отварају Шпанија и Италија, потом ће од 12 и 15 у базен Грчка и Француска. Мађарска и Грчка састају се од 18 и 15, а посластица је у 20 и 30 када ће снаге одмјерити Србија и Италија.
