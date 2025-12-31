Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

31.12.2025
Један од најпопуларнијих бораца на свијету Ентони Џошуа можда више никада неће моћи ући у ринг након стравичне саобраћајне несреће коју је доживио, тврди најпопуларнији боксерски промотер Френк Ворен.
Ворен, који је дуго у свијету бокса као промотер Тајсон Фуриј, тврди да би Џошуа могао завршити своју богату каријеру након несреће коју је доживио и у којој је за длаку избјегао смрт.
Несрећа у нигеријском граду Макуну однијела је животе двојице његових пријатеља и сарадника с тренинга Сина Гамија и Латифа Ајодела. Џошуа је спасило само то што је сједио неколико центиметара више на лијевој страни у односу на друге сапутнике из возила.
Остали спортови
Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа
– Ово је ужасан период за све укључене и надам се да је Џошуа физички добро изашао из овога. Међутим, ментално стање је друго питање. Не знам хоће ли икада имати апетита и снаге да се поново бори и да ли ће се уопће поново борити. То ће нам вријеме показати – рекао је Ворен за ИТВ њуз.
Џошуа је управо требао уприличити борбу против Фурија у јесен 2026. године, али је сада све под великим знаком питања. Несрећа у којој је остао без двојице великих пријатеља је нешто што би могло оставити велики траг на његовом менталном стању и жељи да се поново бори.
Остали спортови
Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа
Нигеријска полиција потврдила је да је узрок саобраћајне несреће био пуцање гуме.
Легендарни боксер, 36, једва је избјегао смрт у понедјељак када је СУВ Lexus у којем се налазио ударио у заустављени камион на опасној цести Лагос–Ибадан.
Командир Нигеријске полиције за саобраћај и контролу, изјавио је да је прелиминарна истрага показала да је Лексус изгубио контролу након што је дошло до пуцања гуме услијед превелике брзине, пише Кликс.
Полиција вјерује да је СУВ, којим је управљао локални возач, изгубио контролу током покушаја претицања.
