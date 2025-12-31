Logo
Large banner

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

31.12.2025

18:04

Коментари:

0
Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће
Фото: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Један од најпопуларнијих бораца на свијету Ентони Џошуа можда више никада неће моћи ући у ринг након стравичне саобраћајне несреће коју је доживио, тврди најпопуларнији боксерски промотер Френк Ворен.

Ворен, који је дуго у свијету бокса као промотер Тајсон Фуриј, тврди да би Џошуа могао завршити своју богату каријеру након несреће коју је доживио и у којој је за длаку избјегао смрт.

Несрећа у нигеријском граду Макуну однијела је животе двојице његових пријатеља и сарадника с тренинга Сина Гамија и Латифа Ајодела. Џошуа је спасило само то што је сједио неколико центиметара више на лијевој страни у односу на друге сапутнике из возила.

Ентони Џошуа

Остали спортови

Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа

– Ово је ужасан период за све укључене и надам се да је Џошуа физички добро изашао из овога. Међутим, ментално стање је друго питање. Не знам хоће ли икада имати апетита и снаге да се поново бори и да ли ће се уопће поново борити. То ће нам вријеме показати – рекао је Ворен за ИТВ њуз.

Џошуа је управо требао уприличити борбу против Фурија у јесен 2026. године, али је сада све под великим знаком питања. Несрећа у којој је остао без двојице великих пријатеља је нешто што би могло оставити велики траг на његовом менталном стању и жељи да се поново бори.

Ентони Џошуа

Остали спортови

Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа

Нигеријска полиција потврдила је да је узрок саобраћајне несреће био пуцање гуме.

Легендарни боксер, 36, једва је избјегао смрт у понед‌јељак када је СУВ Lexus у којем се налазио ударио у заустављени камион на опасној цести Лагос–Ибадан.

Командир Нигеријске полиције за саобраћај и контролу, изјавио је да је прелиминарна истрага показала да је Лексус изгубио контролу након што је дошло до пуцања гуме услијед превелике брзине, пише Кликс.

Полиција вјерује да је СУВ, којим је управљао локални возач, изгубио контролу током покушаја претицања.

Подијели:

Тагови:

Entoni Džošua

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Сцена

Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

2 д

0
Џошуа суспендован

Остали спортови

Џошуа суспендован

1 год

0
Шта ово би? Џошуа бруталним нокаутом послао Енгануа на под - ВИДЕО

Остали спортови

Шта ово би? Џошуа бруталним нокаутом послао Енгануа на под - ВИДЕО

1 год

0
Паркер направио сензацију и разбио Вајлдера, Џошуа се вратио!

Остали спортови

Паркер направио сензацију и разбио Вајлдера, Џошуа се вратио!

2 год

0

Више из рубрике

Џудо клуб ''Бањалука'' најбољи у земљи: Поново се диче титулом екипног шампиона Српске

Остали спортови

Џудо клуб ''Бањалука'' најбољи у земљи: Поново се диче титулом екипног шампиона Српске

22 ч

0
Трагедија: Чувена одбојкашица умрла на аеродрому, срушила се пред повратак кући

Остали спортови

Трагедија: Чувена одбојкашица умрла на аеродрому, срушила се пред повратак кући

1 д

0
Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа

Остали спортови

Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа

1 д

0
Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа

Остали спортови

Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner