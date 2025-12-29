Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа

29.12.2025
Бивши британски боксерски шампион у супертешкој категорији Ентони Џошуа повријеђен је у саобраћајној несрећи у Нигерији у којој је погинуло двоје људи, саопштено је из локалне полиције.
У саопштењу се наводи да је Џошуа /36/ лакше повријеђен након судара његовог аутомобила са другим возилом у нигеријској држави Огун.
Полиција је започела истрагу о узроку несреће.
Џошуа није био доступан Ројтерсу да прокоментарише несрећу.
𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒: : 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡, 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐢𝐞— Punch Newspapers (@MobilePunch) December 29, 2025
World-renowned boxer Anthony Joshua was involved in a road accident today in Makun, Ogun State.https://t.co/ToE0jblLEE
Credit: Adeniyi Orojo pic.twitter.com/gy68Z8aUTX
