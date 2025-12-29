Logo
Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа

29.12.2025

14:57

Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Бивши британски боксерски шампион у супертешкој категорији Ентони Џошуа повријеђен је у саобраћајној несрећи у Нигерији у којој је погинуло двоје људи, саопштено је из локалне полиције.

У саопштењу се наводи да је Џошуа /36/ лакше повријеђен након судара његовог аутомобила са другим возилом у нигеријској држави Огун.

entoni dzosua

Сцена

Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Полиција је започела истрагу о узроку несреће.

Џошуа није био доступан Ројтерсу да прокоментарише несрећу.

