Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест

Извор:

АТВ

29.12.2025

14:53

Коментари:

0
Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест
Фото: Facebook

Средњошколски центар у Лакташима огласио се поводом информација које су објављене у медијима и на друштвеним мрежама да је десетине ђака губило свијест и да је интервенисала Хитна помоћ, тврдећи да су у питању непотпуне и непровјерене информације, али потврђују да је ипак у питању пет ученика.

Кажу да нити један случај нарушености здравственог стања ученика није схваћен неозбиљно и да је школа поступила у складу са важећим Законом и протоколима који дефинишу поступање школе у наведеним ситуацијама.

"Такође наглашавамо да школа нема овлаштења да утврђује узроке здравствених стања ученика, да процјењује здравствено стање, узроке губитка свијести или друге симптоме. Наведено је искључиво у надлежности здравствених установа и стручних медицинских тимова, који су о свим ситуацијама благовремено обавијештени", казали су из ове образовне установе.

Додају да школа тренутно броји 203 ученика и 37 запослених, а тегобе о којима се говори у јавности, као што су губитак свијести и малаксалост, по евиденцијама школе забиљежене су код пет ученика, а не код десетина ученика, са тим да су, како кажу, наведене тегобе код једног ученика присутне још од раније, из периода основне школе.

"Код свих ученика нису присутне тегобе од септембра, те негирамо изнесене наводе да се ради о масовном падању у несвијест. Школа интензивно сарађује са родитељима ових ученика, те су кроз мултисекторски тим школе укључене и друге установе", наводе из ове школе.

О свим предузетим активностима и мјерама, сарадњи са ученицима, њиховим родитељима, укљученим установама, кажу да воде уредну евиденцију, али да не смију износити детаље у циљу заштите приватности ученика и њихових породица.

Лакташи

srednja škola

