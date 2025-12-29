Тадић: Бошњаци и даље опсједнути идејом освајања територије Српске

Извор:
СРНА
29.12.2025
14:27
Коментари:0
Правник Огњен Тадић рекао је да изјаве појединих бошњачких представника потврђују да су и даље опсједнути идејом освајања територије Републике Српске.
Тадић је истакао да се нижу поруке мржње и историјског ревизионизма, попут изјаве потпредсједника СДА Хариса Захирагића, па до најновије од некадашњег поглавара Исламске заједнице у БиХ Мустафе Церића који позива Бошњаке да купују што више станова у Републици Српској.
- Сваки отворени или прикривени непријатељ Републике Српске показао је своје право лице. То је оно исто лице које је узрок сваког зла на овом простору од доласка Османлија до данашњег дана - рекао је Тадић за Срну.
Церић је позвао Бошњаке да купују што више станова у Републици Српској, у Бањалуци и Бијељини, на свакој територији. "Ми смо ти који ћемо чувати територијални интегритет и суверенитет БиХ на начин да се не одричемо једног педља земље", рекао је бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ.
Република Српска
1 ч3
Република Српска
2 ч1
Република Српска
4 ч16
Република Српска
4 ч8
Најновије
Најчитаније
16
15
16
15
16
05
15
59
15
49
Тренутно на програму