Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

Извор:
СРНА
29.12.2025
12:14
Коментари:5
Позив бившег вјерског поглавара Исламске заједнице у БиХ Мустафе Церића да се муслимани "насељавају у Републику Српску" није безазлена порука ни вјерски апел, већ отворена политичка порука са јасним циљем - мијењања идентитета Републике Српске и поткопавање њене уставне и историјске улоге, упозорио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Република Српска није ничија колонија, нити простор за туђе политичке пројекте. Она је резултат воље угроженог српског народа у тадашњој БиХ и међународно призната уставна категорија. Сваки покушај да се она представи као "погодан" простор за нечије идеолошке или националне амбиције представља директан удар на мир, стабилност и међунационалне односе - указао је Додик у изјави за Срну.
Лидер СНСД-а рекао је да је посебно опасно када овакве поруке долазе од вјерских званичника који би, умјесто политичког хушкања, требало да доприносе смиривању тензија и поштовању постојећег дејтонског поретка.
- Демографски инжињеринг никада није донио добро овом простору, а историја Балкана нас је томе више пута научила и то на веома тежак и мучан начин. Република Српска поштује слободу кретања, али неће прећутно посматрати покушаје политичког и идеолошког преобликовања под плаштом наводног "суживота", који је за муслимане био немогућ 90-их година, када су протјеривали Србе и Хрвате са жељом да БиХ буде муслиманска по шеријатским правилима - нагласио је Додик.
Он је додао да се с тога поставља логично питање одакле сад та потреба за наводним "суживотом" и то само на територији Републике Српске.
"Након што су убијали и протјеривали Србе, сада би да 'насељавају Српску'. Ова порука је морално дно и политичка провокација, јер ефендија Церић свјесно прескаче крваву истину: Срби су са тих простора убијани, протјеривани и етнички очишћени, њихове куће спаљене, цркве срушене, гробови скрнављени.
Срби у ФБиХ су сведени на ниво статистичке грешке и сада, без трунке кајања или одговорности, долази позив да се Република Српска третира као слободна мета за ново политичко и демографско освајање. То није суживот. То је дрскост без преседана", констатовао је Додик.
Он је рекао да Церићев позив није вјерски, већ политички и опасан, те да Република Српска није простор за демографске експерименте, већ уставна и историјска чињеница са којом се неће играти како ко хоће и покушавати да ратне циљеве реализује у миру.
- Република Српска није настала случајно, из хира, нити је празна територија коју неко може попуњавати по идеолошким и националним плановима Сарајева. Она је настала као одговор на прогон, убијања и покушај затирања српског народа западно од Дрине. Настала је као одговор на злочине и пријетње које данас Церић безочно прећуткује. То што се данас тражи да Срби забораве своје најмилије, прогнане и спаљена огњишта да би поново са муслиманима били комшије говори више о онима који то траже него о Републици Српској. Више пута кроз историју имали смо веома лоша искуства са комшијама, како са њиховим прецима, тако и потомцима - нагласио је Додик.
Он је рекао да Церићев позив није случајан – то је дио дугог пројекта да се Република Српска демографски разводни, политички ослаби и на крају избрише.
- Још је опасније што се све то ради под плаштом вјере. Ко користи вјеру да би газио по туђим гробовима, тај не проповиједа Бога, већ мржњу и доминацију. Умјесто покајања, добијамо провокацију. Умјесто мира, притисак. Умјесто истине, безобразлук - истакао је предсједник СНСД-а.
Он је поручио да српски народ неће дозволити да се преко његових жртава, костију и страдања спроводи нови демографски експеримент, нити ће пристати да му се брише памћење или да му се преко костију мртвих кроји нова политичка реалност.
- Република Српска ће остати оно што јесте – уставна и трајна у Дејтону призната. Њене жртве неће газити како коме падне на памет. Ово није прво брутално вријеђење српских мајки и њихових црних марама, већ провођење "Исламске декларације" чији је аутор највећи злочинац Алија Изетбеговић који је жртвовао мир да би досањао свој недосањани сан о унитарној БиХ - поручио је Додик.
Он је нагласио да Република Српска није ничији ратни плијен, нити простор за довршавање онога што није успело страшних деведесетих година.
Церић је позвао Бошњаке да купују што више станова у Републицуи Српској, у Бањауци и у Бијељини, на свакој територији. "Ми смо ти који ћемо чувати територијални интегритет и суверенитет БиХ на начин да се не одричемо једног педља земље", рекао је бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
17
12
14
12
13
12
00
Тренутно на програму