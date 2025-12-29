Logo
Игор Којић 4 мјесеца након развода показао нову дјевојку

29.12.2025

Игор Којић 4 мјесеца након развода показао нову дјевојку
Фото: Printscreen/Instagram/IgorKojic

Син Драгана Којића Кебе, Игор Којић љуби нову дјевојку послије брзинског развода од Софије Даћић с којом је био свега пет мјесеци у љубави.

Којић и његова нова дјевојка први пут су се појавили на Кебином концерту у октобру ове године, али детаље о њој није желио да открива.

Игор Којић ужива у зимским чаролијама са новом дјевојком, а заједничку, емотивну фотографију је објавио на мрежама.

Којић и његова изабраница након романтичног одмора у Дубаију отпутовали су на планину, гдје судећи по фотографијама које је Игор објавио уживају пуним плућима.

Заљубљени пар фотографисао се на ски стази, док су носили одијела за скијање.

Уживали на Кебином концерту

Подсјетимо, Игор Којић се пре само два мјесеца званично развео од 15 година млађе Софије Дацић, која се иначе прошле суботе појавила у музичком такмичењу Звезде Гранда и тада споменула бившег мужа, а сада је он поново срећан у љубави.

