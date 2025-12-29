Љуба Аличић проговорио о оцу: "Слијепче без школе не можеш бити ни чистач улица"

Извор:
Курир
29.12.2025
08:28
Љуба Аличић није завршио никакву већу школу, а данас истиче да је тиме свом оцу доказао како и без тога може успјети.
Он је рекао:
– Кад сам имао осам година, стално сам трчао кроз авлију и пјевао. Ништа друго ме није занимало и много сам вјеровао у себе. Доказао сам и мом оцу да могу и без школе да успијем. Стално ми је говорио да без школе могу да будем само чистач улица. Али ја сам слушао себе и нисам га послушао и онда сам доказао и показао и њему и осталима да сам остварио свој циљ – рекао је Љуба.
Пјевач истиче да му је отац за живота био – срећан.
– Он је био много срећан док је био жив, али и моја мајка и остала фамилија. А што се тиче почетака, мени нико није помогао. Сам сам све. Наступао сам у Босни у једној кафани и тада се десила прва понуда да снимим албум, све остало је историја – рекао је Аличић.
Љуба је 45 година у браку са Жељаном и признаје да је њега све те године “требало издржати”.
– Њој сам посветио и “У Шапцу крај Саве, једну малу њене очи плаве” јер она има плаве очи и, наравно, песму “Свирајте ми за Жељану”. Имамо два сина. Моја супруга ме много разумије и хвала јој на томе. Много је тешко одржати заједницу. Кад погледамо како се разводе, свађају, тамо-овамо, хвала богу, код мене тога нема. Али треба издржати Љубу Аличића – истакао је пјевач за Курир.
Аличић је раније причао и да га је отац тукао.
– Добијао сам много батина од оца. Није желио да се бавим музиком, па ми је бранио да пјевам. Увијек је говорио: “Слијепче, без осам разреда не можеш бити ни чистач улица”, али ја сам тјерао по свом. Неки људи из предграђа Суботице су питали да ли бих отишао у Суботицу да пјевам. Рекао сам да хоћу, али ме је занимало ко ће свирати. Они су рекли да имају своје свираче, а моје је само да пјевам и ја сам пристао. Рекао сам сестри да идем, али да оцу и мајци не говори ни ријеч. Тамо су ме људи завољели, узимали смо много пара – испричао је Љуба Аличић својевремено у емисији “Исповијест” на Хелију.
Тада је рекао да је добијао батине кад год се не би вратио кући у договорено вријеме.
– Када је отац сазнао гдје сам, дошао је по мене, убио бога у мени у кафани и вратио ме кући. Био сам сав у ранама. Послије два дана опет побјегнем, отац ме опет врати и поново све исто. Договорим се са власником да ме сакрије ако дође отац, али он опет каже да сам ту – присјетио се пјевач.
