Никада га није жељела: Прича о Брижит Бардо и њеном сину

28.12.2025

15:31

Никада га није жељела: Прича о Брижит Бардо и њеном сину
Фото: Tanjug/AP/Carl Duyck

Филмска икона Брижит Бардо, која је преминула у 91. години, оставила је иза себе једног сина, Никола-Жака Шаријеа. Никола-Жак је био дјете које никада није жељела да има, а њихова веза је деценијама била испуњена горчином и судским споровима.

Бардо је родила сина 1960. године док је била удата за глумца Жака Шаријеа, са којим је глумила у филму „Бабет иде у рат“. Трудноћу је доживјела као највећу трагедију и никада није у потпуности прихватила мајчинство. У то вријеме, абортус је био илегалан у Француској, па је глумица, савладана страхом, безуспјешно покушавала да пронађе љекара који би јој помогао да прекине трудноћу.

„Радије бих родила малог пса“

У својим мемоарима из 1996. године, „Initiales BB“, Бардо је упоредила дјете које је расло у њој са „малим тумором“. Сјетила се: „Гледала сам свој равни, витки стомак у огледалу као драга пријатељица чији ковчег ћу ускоро затворити.“ Једном је медијима рекла да би „радије родила малог пса“.

Током трудноће, ударила се у стомак и чак је тражила од љекара да јој да морфијум како би изазвао побачај. Патила је од мучнине и депресије и крила се од јавности јер није жељела да је неко види трудну.

Трауматично рођење и живот без мајке

Сам порођај је био медијски циркус који ју је додатно трауматизовао. „Било је то лудило. Порођајна сала инсталирана у мојој кући, фотографи иза прозора, неки су се прерушили у љекаре да ме изненаде. Није било приватности. Било је ужасно. Повезивала сам рођење сина са овом траумом, а Николас је био тај који је трпио посљедице“, написала је у књизи. Само осам мјесеци након порођаја, покушала је да себи одузме живот.

Након што су се Бардо и Жак Шарије развели 1962. године, њен бивши муж је добио пуно старатељство над њиховим сином. Николас годинама није видео мајку, а када је са дванаест година изразио жељу да живи са њом, она је одбила да га прими у свој дом.

Парница и касно помирење

Њихов однос је био затегнут деценијама. Николас није позвао мајку на своје вјенчање са норвешком манекенком Ан-Лине Бјеркан 1984. године, а потпуно су прекинули контакт након објављивања њене аутобиографије. Тужио ју је због увредљивих изјава и добио одштету. Почетком 1990-их сукобили су се и око неплаћања издржавања дјетета, када јој је суд наложио да сину плати 250.000 франака.

Међутим, у каснијим годинама, Бардо је открила да се њихов однос побољшао. У интервјуу за француске новине Var Matin 2018. године, изјавила је: „Редовно се чујемо. Пошто живи у Норвешкој, посјећује ме једном годишње, сам или са породицом, супругом и мојим унуцима“. Додала је: „Волим га на посебан начин. И он воли мене“.

Никола-Жак данас има 65 година, живи у Норвешкој са супругом, са којом има две ћерке, а у међувремену је постао деда.

(индекс)

