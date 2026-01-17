Возач с гас-маском истоварао отпад код Брода па бјежао полицији

17.01.2026
Возач камиона-цистерне хрватских регистарских ознака, опремљен професионалном гас-маском, ухваћен је данас, 17. јануара, у Новом Селу код Брода, док је на простору напуштене бензинске пумпе истоварао непознату бијелу материју.
Како истичу на страници eBrod.org, чињеница да је починилац користио заштитну опрему током одлагања праха јасно указује на то да је био свјестан токсичности терета којег је покушао да се отараси на територији општине Брод.
Према њиховим наводима, овај инцидент је изазвао оштре реакције мјештана Мочила и Новог Села, који овај чин описују као "еколошки тероризам" и третирање домаће територије као европске депоније.
Након што је примијећен, возач је покушао бјекство, али је брзом координацијом грађана и полиције лоциран и пресретнут у близини Дервенте. Припадници МУП-а Републике Српске и бродска комунална полиција вратили су бјегунца на мјесто догађаја, гдје му је изречена максимална законом предвиђена казна за еколошко загађење.
"Овај пут систем је показао зубе. Иако новац не може моментално поправити штету нанесену природи, ова пресуда шаље јасну поруку: Брод није и неће бити депонија за опасни отпад!
Овај инцидент је аларм за узбуну. Екологија није само слово на папиру, већ борба за чисту воду, земљу и ваздух наших потомака. Само заједничким дјеловањем – пријављивањем сумњивих радњи и нултом толеранцијом институција – можемо спријечити да постанемо „сметлиште“ Европе", истиче се у објави на Фејсбук страници.
