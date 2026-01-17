Logo
Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

Извор:

АТВ

17.01.2026

14:00

Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан
Фото: АТВ

У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ сутра ће бити претежно облачно, у котлинама и уз ријечне токове биће магле која ће се понегдје задржати дуже вријеме, а на планинама и на југу биће сунчано.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, током дана на сјеверу и појачан источних смјерова, а у Херцеговини слаба до умјерена бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Новац

Друштво

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

Јутарња температура ваздуха биће од минус четири до два, на југу до пет, а највиша дневна од нула до шест, на југу до 11 степени Целзијусових.

Данас је у већини крајева сунчано.

Временска прогноза

