Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

Извор:
АТВ
17.01.2026
14:00
Коментари:0
У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ сутра ће бити претежно облачно, у котлинама и уз ријечне токове биће магле која ће се понегдје задржати дуже вријеме, а на планинама и на југу биће сунчано.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, током дана на сјеверу и појачан источних смјерова, а у Херцеговини слаба до умјерена бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од минус четири до два, на југу до пет, а највиша дневна од нула до шест, на југу до 11 степени Целзијусових.
Данас је у већини крајева сунчано.
